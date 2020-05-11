***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
11.05.2020 12:47
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 6.500,47 145.731,77 7,02 0,8
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 7,64 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 7,25 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 8.000 123.200 5,93 0,67
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,43 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,66 4,1 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 25.000 265.000 12,76 1,45
Haberleşme
- 2.500 33.500 1,61 0,18
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 547.500,72 1.041.311,51 50,13 5,68
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 51.000,92 389.149,42 18,73 2,12
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,92 1,31 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 3.000 79.500 3,83 0,43
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 643.507,6 2.077.413,43 100 11,333
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 11,71 1,44
Finansman Bonosu
- 2.000.000 1.983.923,87 88,29 10,82
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 2.200.000 2.246.979,07 100 12,258
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 13.05.2020 1.000.000 1.002.756,83 7,16 5,47
BPP 19.06.2020 1.750.000 1.763.182,24 12,59 9,62
BPP 21.07.2020 400.000 402.021,37 2,87 2,19
BPP 22.07.2020 250.000 251.452,59 1,8 1,37
TRP 11.05.2020 TRT140922T17 85.000 90.000 85.055,82 0,61 0,46
TRP 11.05.2020 TRT230222T13 178.000 80.300 178.116,89 1,27 0,97
TRP 11.05.2020 TRT230222T13 1.000.000 451.170 1.000.760,27 7,15 5,46
TRP 11.05.2020 TRT230222T13 1.500.000 676.775 1.501.183,56 10,72 8,19
TRP 11.05.2020 TRT061124T11 2.000.000 1.829.900 2.001.536,99 14,29 10,92
TRP 11.05.2020 TRT230222T13 1.000.000 451.175 1.000.772,6 7,15 5,46
TRP 11.05.2020 TRT120325T12 3.000.000 2.584.105 3.002.330,14 21,44 16,38
VİOP NAKİT TEMİNAT 10.009,09 10.009,09 0,07 0,05
MEVDUAT 28.04.2020 380.000 385.024,56 2,75 2,1
MEVDUAT 18.05.2020 500.000 503.667,68 3,6 2,75
MEVDUAT 20.05.2020 407.575,84 410.431,8 2,93 2,24
MEVDUAT 29.06.2020 504.699,45 507.790,31 3,63 2,77
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 13.969.046,22 14.006.092,74 100 76,409
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.330.485,24 100