***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 6.500,47 145.731,77 7,02 0,8Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 7,64 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 7,25 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 8.000 123.200 5,93 0,67Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,43 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 4,1 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 25.000 265.000 12,76 1,45Haberleşme- 2.500 33.500 1,61 0,18DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 547.500,72 1.041.311,51 50,13 5,68Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 51.000,92 389.149,42 18,73 2,12Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,31 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.000 79.500 3,83 0,43DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 643.507,6 2.077.413,43 100 11,333B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 11,71 1,44Finansman Bonosu- 2.000.000 1.983.923,87 88,29 10,82ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 2.200.000 2.246.979,07 100 12,258C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 13.05.2020 1.000.000 1.002.756,83 7,16 5,47BPP 19.06.2020 1.750.000 1.763.182,24 12,59 9,62BPP 21.07.2020 400.000 402.021,37 2,87 2,19BPP 22.07.2020 250.000 251.452,59 1,8 1,37TRP 11.05.2020 TRT140922T17 85.000 90.000 85.055,82 0,61 0,46TRP 11.05.2020 TRT230222T13 178.000 80.300 178.116,89 1,27 0,97TRP 11.05.2020 TRT230222T13 1.000.000 451.170 1.000.760,27 7,15 5,46TRP 11.05.2020 TRT230222T13 1.500.000 676.775 1.501.183,56 10,72 8,19TRP 11.05.2020 TRT061124T11 2.000.000 1.829.900 2.001.536,99 14,29 10,92TRP 11.05.2020 TRT230222T13 1.000.000 451.175 1.000.772,6 7,15 5,46TRP 11.05.2020 TRT120325T12 3.000.000 2.584.105 3.002.330,14 21,44 16,38VİOP NAKİT TEMİNAT 10.009,09 10.009,09 0,07 0,05MEVDUAT 28.04.2020 380.000 385.024,56 2,75 2,1MEVDUAT 18.05.2020 500.000 503.667,68 3,6 2,75MEVDUAT 20.05.2020 407.575,84 410.431,8 2,93 2,24MEVDUAT 29.06.2020 504.699,45 507.790,31 3,63 2,77GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 13.969.046,22 14.006.092,74 100 76,409ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.330.485,24 100