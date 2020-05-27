***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 1.500,47 120.233,34 6,33 0,65Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 7,4 0 0Metal Ana Sanayi- 5.000,9 50.907,25 2,68 0,27Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 8.000 124.160 6,54 0,67Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,44 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 4,05 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 25.000 280.250 14,75 1,51Haberleşme- 5.000 37.900 2 0,2DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 515.500,72 918.621,58 48,36 4,94Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 42.500,92 279.779,63 14,73 1,5Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,37 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.000 87.840 4,62 0,47DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 605.507,6 1.899.705,06 100 10,206B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 11,66 1,41Finansman Bonosu- 2.000.000 1.992.396,2 88,34 10,7ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 2.200.000 2.255.451,4 100 12,117C. KİRA SERTİFİKALARI- 600.000 608.310,08 100 3,268GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 27.05.2020 103.000 103.107,94 0,74 0,55BPP 23.06.2020 1.000.000 1.001.182,79 7,23 5,38BPP 19.06.2020 1.750.000 1.769.412,82 12,77 9,51BPP 21.07.2020 400.000 403.731,5 2,91 2,17BPP 22.07.2020 250.000 252.564,98 1,82 1,36TRP 27.05.2020 TRT100124T17 8.500.000 7.117.935 8.508.278,77 61,43 45,71VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0MEVDUAT 26.06.2020 383.770,93 386.573,1 2,79 2,08MEVDUAT 19.08.2020 500.000 500.851,89 3,62 2,69MEVDUAT 20.07.2020 414.000 414.910,21 3 2,23MEVDUAT 29.06.2020 504.699,45 510.157,95 3,68 2,74GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 13.805.470,38 13.850.771,95 100 74,41ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.614.238,49 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.614.238,49 % 100 % 100,906B. HAZIR DEĞERLER1.750,35 % 100 % 0,009a) Kasab) Bankalar1.750,35 % 100 % 0,009c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)349.791,39 % 100 % 1,896a) Takastan Alacaklar307.230 % 87,83 % 1,665b) Diğer Alacaklar42.561,39 % 12,17 % 0,231Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)239.949,08 % 100 % 1,301D. BORÇLAR (-)758.630,85 % 100 % 4,112a) Takasa Borçlar395.160 % 52,09 % 2,142b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar363.470,85 % 47,91 % 1,97NET VARLIK DEĞERİ18.447.098,46Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9223İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 22052020 20.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846823BIST