***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 1.500,47 134.033,62 7,1 0,73Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 7,72 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 7,8 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 8.000 133.520 7,08 0,73Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,51 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 4,08 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 25.000 318.000 16,85 1,74HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 515.500,72 1.004.006,75 53,21 5,5Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 42.500,92 297.354,7 15,76 1,63Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,79 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 592.507,68 1.886.936,97 100 10,336B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 11,63 1,44Finansman Bonosu- 2.000.000 1.998.291,38 88,37 10,94ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 2.200.000 2.261.346,58 100 12,386C. KİRA SERTİFİKALARI- 600.000 610.617,52 100 3,345GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 08.06.2020 147.000 147.097,26 1,09 0,81BPP 23.06.2020 1.000.000 1.003.947,55 7,44 5,5BPP 19.06.2020 1.750.000 1.774.644,48 13,15 9,72BPP 21.07.2020 400.000 405.018,87 3 2,22BPP 22.07.2020 250.000 253.402,51 1,88 1,39TRP 08.06.2020 TRT140623T19 4.000.000 3.332.470 4.002.695,89 29,65 21,92TRP 08.06.2020 TRT140623T19 4.000.000 3.332.470 4.002.695,89 29,65 21,92VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 136.267 0,66 04.06.2020 0,66 90.018,12 0,67 0,49MEVDUAT 26.06.2020 383.770,93 387.738,59 2,87 2,12MEVDUAT 19.08.2020 500.000 502.315,65 3,72 2,75MEVDUAT 20.07.2020 414.000 416.126,93 3,08 2,28MEVDUAT 29.06.2020 504.699,45 511.940,92 3,79 2,8GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 13.497.642,66 100 73.933ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.256.543,73 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.256.543,73 % 100 % 98,562B. HAZIR DEĞERLER1.787,74 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar1.787,74 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)621.135,85 % 100 % 3,353a) Takastan Alacaklar580.225,42 % 93,41 % 3,132b) Diğer Alacaklar40.910,43 % 6,59 % 0,221Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)239.949,08 % 100 % 1,295D. BORÇLAR (-)596.604,22 % 100 % 3,221a) Takasa Borçlar269.080 % 45,1 % 1,453b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar327.524,22 % 54,9 % 1,768NET VARLIK DEĞERİ18.522.812,18Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9261İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 05062020 22.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849815BIST