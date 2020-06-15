***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 1.500,47 131.183,51 6,93 0,71Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 7,8 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 7,65 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 8.000 135.440 7,15 0,73Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,52 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 4,12 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 25.000 319.000 16,84 1,72HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 515.500,72 1.017.731,71 53,74 5,49Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 42.500,92 290.404,61 15,33 1,57Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,79 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 592.507,68 1.893.781,71 100 10,21B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 100 1,418Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 200.000 263.055,2 100 1,418C. KİRA SERTİFİKALARI- 600.000 611.413,96 100 3,296GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 23.06.2020 1.000.000 1.005.645,45 6,37 5,42BPP 19.06.2020 1.750.000 1.777.487,22 11,26 9,58BPP 21.07.2020 400.000 405.771,73 2,57 2,19BPP 22.07.2020 250.000 253.892,34 1,61 1,37TRP 15.06.2020 TRT071020T23 2.000 50.000 2.001,07 0,01 0,01TRP 15.06.2020 TRT220921T18 7.000.000 7.016.155 7.004.084,93 44,38 37,76TRP 15.06.2020 TRT090621T18 3.500.000 3.913.335 3.502.042,47 22,19 18,88VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 12.285 0,66 04.06.2020 0,66 8.126,53 0,43 0,04MEVDUAT 26.06.2020 383.770,93 388.420,08 2,46 2,09MEVDUAT 19.08.2020 500.000 503.171,49 3,19 2,71MEVDUAT 20.07.2020 414.000 416.838,33 2,64 2,25MEVDUAT 29.06.2020 504.699,45 512.983,87 3,25 2,77GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 15.780.465,51 100 85,076ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.548.716,38 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.548.716,38 % 100 % 100,007B. HAZIR DEĞERLER1.418,31 % 100 % 0,008a) Kasab) Bankalar1.418,31 % 100 % 0,008c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)89.711,93 % 100 % 0,483a) Takastan Alacaklar49.560 % 55,24 % 0,267b) Diğer Alacaklar40.151,93 % 44,76 % 0,216Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)239.949,08 % 100 % 1,294D. BORÇLAR (-)332.396,85 % 100 % 1,792a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar332.396,85 % 100 % 1,792NET VARLIK DEĞERİ18.547.398,85Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9274İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 12062020 23.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851157BIST