***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
15.06.2020 10:33
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 1.500,47 131.183,51 6,93 0,71
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 7,8 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 7,65 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 8.000 135.440 7,15 0,73
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,52 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 4,12 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 25.000 319.000 16,84 1,72
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 515.500,72 1.017.731,71 53,74 5,49
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 42.500,92 290.404,61 15,33 1,57
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,92 1,79 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 592.507,68 1.893.781,71 100 10,21
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 100 1,418
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 200.000 263.055,2 100 1,418
C. KİRA SERTİFİKALARI
- 600.000 611.413,96 100 3,296
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 23.06.2020 1.000.000 1.005.645,45 6,37 5,42
BPP 19.06.2020 1.750.000 1.777.487,22 11,26 9,58
BPP 21.07.2020 400.000 405.771,73 2,57 2,19
BPP 22.07.2020 250.000 253.892,34 1,61 1,37
TRP 15.06.2020 TRT071020T23 2.000 50.000 2.001,07 0,01 0,01
TRP 15.06.2020 TRT220921T18 7.000.000 7.016.155 7.004.084,93 44,38 37,76
TRP 15.06.2020 TRT090621T18 3.500.000 3.913.335 3.502.042,47 22,19 18,88
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 12.285 0,66 04.06.2020 0,66 8.126,53 0,43 0,04
MEVDUAT 26.06.2020 383.770,93 388.420,08 2,46 2,09
MEVDUAT 19.08.2020 500.000 503.171,49 3,19 2,71
MEVDUAT 20.07.2020 414.000 416.838,33 2,64 2,25
MEVDUAT 29.06.2020 504.699,45 512.983,87 3,25 2,77
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 15.780.465,51 100 85,076
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.548.716,38 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
18.548.716,38 % 100 % 100,007
B. HAZIR DEĞERLER
1.418,31 % 100 % 0,008
a) Kasa
b) Bankalar
1.418,31 % 100 % 0,008
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
89.711,93 % 100 % 0,483
a) Takastan Alacaklar
49.560 % 55,24 % 0,267
b) Diğer Alacaklar
40.151,93 % 44,76 % 0,216
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
239.949,08 % 100 % 1,294
D. BORÇLAR (-)
332.396,85 % 100 % 1,792
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
332.396,85 % 100 % 1,792
NET VARLIK DEĞERİ
18.547.398,85
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9274
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 12062020 23.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851157
BIST