***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
06.07.2020 12:24
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) ı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 2.500,47 216.884,33 8,62 1,16
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 10,21 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 7,68 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 8.000 151.440 6,02 0,81
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,74 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 4,6 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 35.000 417.200 16,58 2,23
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 385.500,72 1.541.831,69 61,28 8,25
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 22.500,92 188.480,28 7,49 1,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,92 2,14 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 453.507,68 2.515.861,67 100 13,458
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 5,16 1,41
Finansman Bonosu
- 3.910.000 3.860.243,6 75,65 20,65
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
- 1.000.000 978.970,94 19,19 5,24
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 5.110.000 5.102.269,74 100 27,294
C. KİRA SERTİFİKALARI
- 500.000 511.578,45 100 2,737
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 06.07.2020 313.000 313.198,09 2,96 1,68
BPP 09.07.2020 771.000 771.870,98 7,31 4,13
BPP 10.07.2020 471.000 471.673,13 4,46 2,52
BPP 20.07.2020 1.000.000 1.000.906,15 9,47 5,35
BPP 21.07.2020 400.000 408.262,24 3,86 2,18
BPP 22.07.2020 250.000 255.576,47 2,42 1,37
BPP 24.07.2020 23.000 23.039,64 0,22 0,12
TRP 06.07.2020 TRT210421T14 2.000.000 1.819.930 2.001.264,11 18,94 10,71
TRP 06.07.2020 TRT050624T35 3.500.000 2.931.335 3.502.212,19 33,15 18,73
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
MEVDUAT 24.08.2020 389.493,42 390.434,96 3,7 2,09
MEVDUAT 19.08.2020 500.000 505.747,76 4,79 2,71
MEVDUAT 20.07.2020 414.000 418.979,83 3,97 2,24
MEVDUAT 04.08.2020 500.000 500.791,12 4,74 2,68
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 10.531.493,42 10.563.956,67 100 56,511
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.693.666,53 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
18.693.666,53 % 100 % 100,683
B. HAZIR DEĞERLER
1.859,47 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
1.859,47 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
635.456,42 % 100 % 3,423
a) Takastan Alacaklar
602.030 % 94,74 % 3,243
b) Diğer Alacaklar
33.426,42 % 5,26 % 0,18
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
224.000,67 % 100 % 1,206
D. BORÇLAR (-)
988.206,77 % 100 % 5,322
a) Takasa Borçlar
640.550 % 64,82 % 3,45
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
347.656,77 % 35,18 % 1,872
NET VARLIK DEĞERİ
18.566.776,32
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9283
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 03072020 26.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854877
BIST