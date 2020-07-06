***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) ı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 2.500,47 216.884,33 8,62 1,16Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 10,21 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 7,68 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 8.000 151.440 6,02 0,81Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,74 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 4,6 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 417.200 16,58 2,23HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 385.500,72 1.541.831,69 61,28 8,25Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 22.500,92 188.480,28 7,49 1,01Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 2,14 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 453.507,68 2.515.861,67 100 13,458B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 5,16 1,41Finansman Bonosu- 3.910.000 3.860.243,6 75,65 20,65ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine Bonosu- 1.000.000 978.970,94 19,19 5,24ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 5.110.000 5.102.269,74 100 27,294C. KİRA SERTİFİKALARI- 500.000 511.578,45 100 2,737GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 06.07.2020 313.000 313.198,09 2,96 1,68BPP 09.07.2020 771.000 771.870,98 7,31 4,13BPP 10.07.2020 471.000 471.673,13 4,46 2,52BPP 20.07.2020 1.000.000 1.000.906,15 9,47 5,35BPP 21.07.2020 400.000 408.262,24 3,86 2,18BPP 22.07.2020 250.000 255.576,47 2,42 1,37BPP 24.07.2020 23.000 23.039,64 0,22 0,12TRP 06.07.2020 TRT210421T14 2.000.000 1.819.930 2.001.264,11 18,94 10,71TRP 06.07.2020 TRT050624T35 3.500.000 2.931.335 3.502.212,19 33,15 18,73VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0MEVDUAT 24.08.2020 389.493,42 390.434,96 3,7 2,09MEVDUAT 19.08.2020 500.000 505.747,76 4,79 2,71MEVDUAT 20.07.2020 414.000 418.979,83 3,97 2,24MEVDUAT 04.08.2020 500.000 500.791,12 4,74 2,68GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 10.531.493,42 10.563.956,67 100 56,511ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.693.666,53 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.693.666,53 % 100 % 100,683B. HAZIR DEĞERLER1.859,47 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar1.859,47 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)635.456,42 % 100 % 3,423a) Takastan Alacaklar602.030 % 94,74 % 3,243b) Diğer Alacaklar33.426,42 % 5,26 % 0,18Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)224.000,67 % 100 % 1,206D. BORÇLAR (-)988.206,77 % 100 % 5,322a) Takasa Borçlar640.550 % 64,82 % 3,45b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar347.656,77 % 35,18 % 1,872NET VARLIK DEĞERİ18.566.776,32Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9283İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 03072020 26.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854877BIST