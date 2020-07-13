***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 2.500,47 213.634,02 9,07 1,15Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 9,97 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 7,74 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 8.000 158.000 6,71 0,85Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,84 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 4,42 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 414.050 17,58 2,23HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 320.500,72 1.397.876,65 59,34 7,52Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 22.500,92 172.280,63 7,31 0,93Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 2,05 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 388.507,68 2.355.866,32 100 12,672B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 5,72 1,415Finansman Bonosu- 3.410.000 3.620.702,6 72,95 18,061ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine Bonosu- 1.000.000 981.412,14 21,33 5,279ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 4.610.000 4.865.169,94 100 24,755C. KİRA SERTİFİKALARI- 1.100.000 1.139.059,96 100 6,127GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 13.07.2020 480.000 480.278,14 4,58 2,58BPP 20.07.2020 1.000.000 1.002.454,13 9,55 5,39BPP 21.07.2020 400.000 408.913,16 3,9 2,2BPP 22.07.2020 250.000 255.968,53 2,44 1,38BPP 24.07.2020 23.000 23.075,87 0,22 0,12BPP 01.09.2020 1.000.000 1.000.694,6 9,54 5,38TRP 13.07.2020 TRT210721T11 5.500.000 2.249.910 5.503.571,23 52,45 29,6VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0MEVDUAT 24.08.2020 389.493,42 391.095,38 3,73 2,1MEVDUAT 19.08.2020 500.000 506.609,45 4,83 2,73MEVDUAT 20.07.2020 414.000 419.696,11 4 2,26MEVDUAT 04.08.2020 500.000 501.583,49 4,78 2,7GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 10.456.493,42 10.493.940,09 100 56,446ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.590.981,11 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.590.981,11 % 100 % 100.527B. HAZIR DEĞERLER9.996.348,78 % 100 % 54,053a) Kasab) Bankalar9.996.348,78 % 100 % 54,053c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)34.298,7 % 100 % 0,185a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar34.298,7 % 100 % 0,185Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)224.000,67 % 100 % 1,211D. BORÇLAR (-)10.352.038,81 % 100 % 55,976a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar10.352.038,81 % 100 % 55,976NET VARLIK DEĞERİ18.493.590,45Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9247İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 10072020 27.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859358BIST