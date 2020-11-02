***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 2.500,47 186.885,11 7,03 0,66Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 11,23 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 8,58 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,82 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,34 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 315.700 11,88 1,11HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 313.500,72 1.549.871,55 58,3 5,47Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 7.500,92 103.430,64 3,89 0,36Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 2,19 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 30.000 502.500 18,9 1,77DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 388.507,72 2.658.415,46 100 9,375B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 5,54 0,928Finansman Bonosu- 4.000.000 3.969.262 83,55 13,998ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 500.000 518.073,74 10,91 1,827Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 4.700.000 4.750.390,94 100 16,753C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 02.11.2020 86.000 86.100,02 0,41 0,3BPP 10.11.2020 500.000 502.633,03 2,4 1,77BPP 10.11.2020 1.000.000 1.007.755,14 4,81 3,55BPP 11.11.2020 996.000 1.003.721,42 4,79 3,54BPP 24.11.2020 1.000.000 1.004.664,95 4,8 3,54BPP 26.11.2020 9.000 9.021,35 0,04 0,03BPP 30.11.2020 400.000 400.948,17 1,91 1,41BPP 01.12.2020 500.000 510.183,27 2,44 1,8TRP 02.11.2020 TRT201021T25 8.000.000 8.226.130 8.009.698,63 38,24 28,25TRP 02.11.2020 TRT201021T25 8.000.000 8.226.130 8.009.698,63 38,24 28,25VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0MEVDUAT 13.11.2020 400.000 402.954,95 1,92 1,42GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 20.891.000 20.947.379,56 100 73,872ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.356.185,96 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ28.356.185,96 % 100 % 100,398B. HAZIR DEĞERLER1.165,2 % 100 % 0,004a) Kasab) Bankalar1.165,2 % 100 % 0,004c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)17.363,68 % 100 % 0,061a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar17.363,68 % 100 % 0,061Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)208.052,26 % 100 % 0,737D. BORÇLAR (-)338.872,29 % 100 % 1,2a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar338.872,29 % 100 % 1,2NET VARLIK DEĞERİ28.243.894,81Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9415İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 30102020 43.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885336BIST