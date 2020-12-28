***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 10,23 24,4 11,47 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 2,68 2,48 4,73 12,68 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 8,12 14,2 12,78 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,64 2,65 0,87 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,74 5,73 7,33 5,42 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 35.000 13,87 12,74 445.900 47,98 1,51HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- HALKB 60.000 5,97 5,45 327.000 35,18 1,11- YKBNK 0,72 2,93 3,02 2,17 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- SISE 0,92 5,42 7,19 6,61 0 0- TAVHL 7.500 25,06 20,86 156.450 16,83 0,53Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 0,96 2,38 3,38 3,24 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 102.507,72 929.405,24 100 3,154B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 5,02 0,893Finansman Bonosu- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 23.03.2021 TRFVFAS32121 18,3 1 500.000 95,68 23.12.2020 19,6 95,92 479.584,61 9,14 1,628- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 04.03.2021 TRFVFAS32113 17,3 1 500.000 95,91 04.12.2020 18,46 96,98 484.916,4 9,25 1,646- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 23.02.2021 TRFVFAS22122 16,25 1 1.500.000 96,15 25.11.2020 19,99 97,19 1.457.916,9 27,8 4,948- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 26.02.2021 TRFTHAL22143 16,5 1 500.000 96,05 27.11.2020 17,65 97,36 486.814,29 9,28 1,652- AKBANK T.A.Ş. 05.01.2021 TRFAKBK12122 9,25 1 1.550.000 95,5 03.07.2020 17,87 99,64 1.544.423,27 29,45 5,242ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- HAZİNE 21.04.2021 TRT210421T14 9,98 1 500.000 113,08 29.07.2020 15,32 105,64 528.202,03 10,07 1,793Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 5.250.000 5.244.912,7 100 17,801C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 01.03.2021 17,15 400.000 405.186,4 1,74 1,38BPP 12.02.2021 17,9 500.000 503.394,81 2,16 1,71BPP 12.02.2021 17,9 1.500.000 1.510.184,44 6,48 5,13BPP 03.02.2021 17 302.000 305.626,06 1,31 1,04BPP 15.01.2021 17,4 102.000 102.823,1 0,44 0,35BPP 15.01.2021 17,2 265.000 266.243,51 1,14 0,9BPP 13.01.2021 17 1.000.000 1.009.744,68 4,34 3,43BPP 08.01.2021 17 116.000 117.077,8 0,5 0,4BPP 29.12.2020 16 1.000.000 1.014.900,86 4,36 3,44BPP 28.12.2020 17,75 154.000 154.224,67 0,66 0,52TRP 28.12.2020 TRT140126T11 18 3.000.000 1.618.615 3.004.438,36 12,9 10,2TRP 28.12.2020 TRT140126T11 18 4.000.000 2.158.155 4.005.917,81 17,2 13,6TRP 28.12.2020 TRT210623T10 17 5.000.000 5.132.795 5.006.986,3 21,5 16,99TRP 28.12.2020 TRT210623T10 17 3.000.000 3.079.675 3.004.191,78 12,9 10,2MEVDUAT 28.12.2020 16 800.000 811.890,71 3,49 2,76MEVDUAT 04.01.2021 16,5 500.000 505.853,93 2,17 1,72MEVDUAT 04.01.2021 16,75 750.000 758.913,72 3,26 2,58MEVDUAT 19.01.2021 17,5 800.000 802.302,81 3,44 2,72GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 23.189.000 23.289.901,75 100 79,045ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.464.219,69 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ29.464.219,69 % 100 % 100,388B. HAZIR DEĞERLER1.934,65 % 100 % 0,007a) Kasab) Bankalar1.934,65 % 100 % 0,007c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)6.227,6 % 100 % 0,021a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar6.227,6 % 100 % 0,021Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)192.103,85 % 100 % 0,655D. BORÇLAR (-)314.106,05 % 100 % 1,07a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar314.106,05 % 100 % 1,07NET VARLIK DEĞERİ29.350.379,74Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9783İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 25122020 51.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895175BIST