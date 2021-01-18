***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 11,94 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 13,88 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 13,67 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 1 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 6,07 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşme- 10.000 84.700 18,87 0,26DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 130.000,72 364.102,26 81,12 1,13Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 7,19 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 3,25 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 140.007,72 448.859,26 100 1,391B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 2,63 0,815Finansman Bonosu- 9.400.000 9.218.507,27 92,06 28,573ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 500.000 531.835,77 5,31 1,648Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 10.100.000 10.013.398,24 100 31,036C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 03.02.2021 302.000 308.586,56 1,42 0,96BPP 03.02.2021 600.000 605.754,86 2,78 1,88BPP 12.02.2021 500.000 508.530,3 2,33 1,58BPP 12.02.2021 1.500.000 1.525.590,9 7 4,73BPP 19.02.2021 176.000 176.340,67 0,81 0,55BPP 01.03.2021 400.000 409.120,29 1,88 1,27TRP 18.01.2021 TRT160425T33 10.000.000 10.028.415 10.013.767,12 45,93 31,04TRP 18.01.2021 TRT020823T11 2.000.000 886.020 2.002.756,71 9,19 6,21TRP 18.01.2021 TRT110226T13 3.000.000 3.253.345 3.004.135,07 13,78 9,31MEVDUAT 19.01.2021 800.000 810.344,26 3,72 2,51MEVDUAT 29.01.2021 800.000 808.305,17 3,71 2,51MEVDUAT 05.02.2021 800.000 805.651,03 3,7 2,5MEVDUAT 05.02.2021 480.000 483.281,13 2,22 1,5VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON TRMVK6WWWW1 303.410 213.862,48 0,98 0,663GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 21.801.325,71 100 67,573ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.263.583,21 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ32.263.583,21 % 100 % 109,236B. HAZIR DEĞERLER1.088,32 % 100 % 0,004a) Kasab) Bankalar1.088,32 % 100 % 0,004c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)2.017.781,01 % 100 % 6,832a) Takastan Alacaklar1.991.500 % 98,7 % 6,743b) Diğer Alacaklar26.281,01 % 1,3 % 0,089Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)192.103,85 % 100 % 0,65D. BORÇLAR (-)4.938.844,48 % 100 % 16,722a) Takasa Borçlar4.584.448,75 % 92,82 % 15,522b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar354.395,73 % 7,18 % 1,2NET VARLIK DEĞERİ29.535.711,91Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9845İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 15012021 2.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903003BIST