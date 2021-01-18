***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
18.01.2021 12:33
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 11,94 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 13,88 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 13,67 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 1 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 6,07 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
- 10.000 84.700 18,87 0,26
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 130.000,72 364.102,26 81,12 1,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 0,92 7,19 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,96 3,25 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 140.007,72 448.859,26 100 1,391
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 2,63 0,815
Finansman Bonosu
- 9.400.000 9.218.507,27 92,06 28,573
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 500.000 531.835,77 5,31 1,648
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 10.100.000 10.013.398,24 100 31,036
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 03.02.2021 302.000 308.586,56 1,42 0,96
BPP 03.02.2021 600.000 605.754,86 2,78 1,88
BPP 12.02.2021 500.000 508.530,3 2,33 1,58
BPP 12.02.2021 1.500.000 1.525.590,9 7 4,73
BPP 19.02.2021 176.000 176.340,67 0,81 0,55
BPP 01.03.2021 400.000 409.120,29 1,88 1,27
TRP 18.01.2021 TRT160425T33 10.000.000 10.028.415 10.013.767,12 45,93 31,04
TRP 18.01.2021 TRT020823T11 2.000.000 886.020 2.002.756,71 9,19 6,21
TRP 18.01.2021 TRT110226T13 3.000.000 3.253.345 3.004.135,07 13,78 9,31
MEVDUAT 19.01.2021 800.000 810.344,26 3,72 2,51
MEVDUAT 29.01.2021 800.000 808.305,17 3,71 2,51
MEVDUAT 05.02.2021 800.000 805.651,03 3,7 2,5
MEVDUAT 05.02.2021 480.000 483.281,13 2,22 1,5
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON TRMVK6WWWW1 303.410 213.862,48 0,98 0,663
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 21.801.325,71 100 67,573
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.263.583,21 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
32.263.583,21 % 100 % 109,236
B. HAZIR DEĞERLER
1.088,32 % 100 % 0,004
a) Kasa
b) Bankalar
1.088,32 % 100 % 0,004
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
2.017.781,01 % 100 % 6,832
a) Takastan Alacaklar
1.991.500 % 98,7 % 6,743
b) Diğer Alacaklar
26.281,01 % 1,3 % 0,089
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
192.103,85 % 100 % 0,65
D. BORÇLAR (-)
4.938.844,48 % 100 % 16,722
a) Takasa Borçlar
4.584.448,75 % 92,82 % 15,522
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
354.395,73 % 7,18 % 1,2
NET VARLIK DEĞERİ
29.535.711,91
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9845
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
VKFYO 15012021 2.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903003
BIST