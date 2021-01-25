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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

25.01.2021 11:10



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı V Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 12,34 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 14,55 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 13,37 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 1 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 6,03 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 50.000 644.500 71,97 2,15
Haberleşme
- 10.000 84.100 9,39 0,28
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 30.000,72 166.802,24 18,63 0,56
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 0,92 7,19 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,96 4,07 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 90.007,72 895.460,79 100 2,988
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 2,81 0,878
Finansman Bonosu
- 8.780.000 8.566.595,2 91,49 28,589
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 500.000 534.128,27 5,7 1,782
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 9.480.000 9.363.778,67 100 31,249
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 25.01.2021 125.000 125.719,18 0,64 0,42
BPP 03.02.2021 302.000 309.579,76 1,57 1,03
BPP 03.02.2021 600.000 607.888,95 3,08 2,03
BPP 12.02.2021 500.000 510.253,75 2,59 1,7
BPP 12.02.2021 1.500.000
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KAPLM 48,40 2.397.204 % 10,00  
BASCM 17,93 973.568 % 10,00  
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Frank 8,2966 8,3466 % -0,47  
Riyal 1,9629 1,9727 % -0,33  
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14:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 7,66  
Altın Gr. 443 443 0,87  
Cumhuriyet 2.933 2.977 18,00  
Tam 2.922 2.996 21,07  
Yarım 1.413 1.449 10,19  
Çeyrek 708 725 5,09  
Gümüş.Ons 25,68 25,72 0,25  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,04  
B. Petrol 55,76 55,76 0,51  
Seans Raporu 14:16
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