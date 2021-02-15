***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 14,9 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 13,88 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 13,6 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,94 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,66 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 95.030 1.140.360 80,6 3,75HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 70.000,72 274.502,07 19,4 0,9Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 7,07 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 3,48 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 165.037,72 1.414.921,6 100 4,647B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 2,72 0,864Finansman Bonosu- 9.000.000 8.859.252,76 91,7 29,097ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 500.000 538.768,35 5,58 1,77Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 9.700.000 9.661.076,31 100 31,731C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 15.02.2021 520.000 520.730,85 2,69 1,71BPP 19.02.2021 176.000 178.743,9 0,92 0,59BPP 01.03.2021 400.000 414.424,94 2,14 1,36TRP 15.02.2021 TRT070727T13 2.000.000 1.226.580 2.002.794,52 10,34 6,58TRP 15.02.2021 TRT070727T13 4.000.000 2.453.160 4.005.589,04 20,68 13,16TRP 15.02.2021 TRT020823T11 3.000.000 1.323.520 3.004.204,11 15,51 9,87TRP 15.02.2021 TRT070727T13 3.000.000 1.839.880 3.004.204,11 15,51 9,87TRP 15.02.2021 TRT100124T17 3.000.000 2.296.545 3.004.191,78 15,51 9,87MEVDUAT 23.02.2021 500.000 506.644,5 2,62 1,66MEVDUAT 23.02.2021 300.000 303.931,43 1,57 1MEVDUAT 09.03.2021 812.975,34 816.852,79 4,22 2,68MEVDUAT 15.03.2021 812.690,46 819.457,22 4,23 2,69MEVDUAT 15.03.2021 400.000 400.952,53 2,07 1,32VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON TRMVK6WWWW1 544.000 388.177,18 2 1,275GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 19.370.898,9 100 63,622ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.446.896,81 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.446.896,81 % 100 % 102,489B. HAZIR DEĞERLER1.493,33 % 100 % 0,005a) Kasab) Bankalar1.493,33 % 100 % 0,005c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.227.595,43 % 100 % 4,132a) Takastan Alacaklar1.194.239,4 % 97,28 % 4,02b) Diğer Alacaklar33.356,03 % 2,72 % 0,112Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)206.061,83 % 100 % 0,694D. BORÇLAR (-)2.174.695,93 % 100 % 7,32a) Takasa Borçlar1.822.237,28 % 83,79 % 6,134b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar352.458,65 % 16,21 % 1,186NET VARLIK DEĞERİ29.707.351,47Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9902İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 12022021 6.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909592BIST