***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 14,68 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 13,32 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 14,23 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,87 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,85 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 60.000 738.000 53,48 2,47HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 120.000,72 384.801,99 99,98 1,28Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 7,04 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 3,16 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 120.007,72 384.861,14 100 1,278B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,99 0,873Finansman Bonosu- 12.670.000 12.381.228,21 93,89 41,101ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 500.000 543.140,62 4,12 1,803Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 13.370.000 13.187.424,03 100 53,512C. KİRA SERTİFİKALARI- 1.350.000 1.400.553,96 100 4,649GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 08.03.2021 260.000 260.365,42 1,72 0,86BPP 08.03.2021 500.000 500.706,85 3,3 1,66BPP 15.03.2021 29.000 29.069,4 0,19 0,1BPP 16.03.2021 420.000 421.447,01 2,78 1,4BPP 19.03.2021 248.000 249.206,2 1,64 0,83BPP 01.04.2021 1.100.000 1.102.666,63 7,28 3,66BPP 31.05.2021 695.000 698.358,41 4,61 2,32TRP 08.03.2021 TRT230222T13 5.000.000 2.019.705 5.007.150,68 33,05 16,62TRP 08.03.2021 TRT210421T14 4.000.000 2.657.065 4.005.753,42 26,44 13,3MEVDUAT 09.03.2021 812.975,34 825.055,73 5,45 2,74MEVDUAT 15.03.2021 812.690,46 827.893,99 5,46 2,75MEVDUAT 15.03.2021 400.000 404.977,99 2,67 1,34MEVDUAT 21.04.2021 305.106,16 306.988,11 2,03 1,02MEVDUAT 21.05.2021 508.630,14 511.798,01 3,38 1,7VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 14.857.402,1 15.151.437,85 100 50,296ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.124.276,98 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.124.276,98 % 100 % 100,669B. HAZIR DEĞERLER2.400,53 % 100 % 0,008a) Kasab) Bankalar2.400,53 % 100 % 0,008c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.529.092,61 % 100 % 5,11a) Takastan Alacaklar1.489.410,72 % 97,4 % 4,977b) Diğer Alacaklar39.681,89 % 2,6 % 0,133Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)206.061,83 % 100 % 0,689D. BORÇLAR (-)1.937.646,99 % 100 % 6,475a) Takasa Borçlar1.596.201,96 % 82,38 % 5,334b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar341.445,03 % 17,62 % 1,141NET VARLIK DEĞERİ29.924.184,96Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9975İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 05032021 9.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915819BIST