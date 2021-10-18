***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
18.10.2021 12:28
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 10,99 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 9,14 0 0
Metal Ana Sanayi
-
10:481.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,86
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.424
10:489,2916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0392
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3743
En Düşük
9,2669
10:4810,8361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,9317
En Düşük
10,7921
10:48532,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,23
|Açılış
|: 532,03
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler10:48
|PRKAB
|18,73
|36.785.045
|% 8,90
|
|BAYRK
|9,01
|17.943.834
|% 7,26
|
|DOBUR
|31,78
|2.271.509
|% 7,08
|
|HURGZ
|2,12
|5.066.830
|% 7,07
|
|TLMAN
|33,44
|35.843.329
|% 6,77
|
|DOKTA
|24,12
|329.817
|% -10,00
|
|CEOEM
|9,11
|38.485.719
|% -6,28
|
|YONGA
|19,22
|28.830
|% -3,13
|
|NUGYO
|14,49
|5.493.604
|% -3,08
|
|AKFGY
|5,70
|2.478.761
|% -2,56
|
|GARAN
|8,98
|558.858.530
|% 2,05
|
|FROTO
|172,80
|317.463.888
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,19
|207.764.268
|% -0,14
|
|GUBRF
|53,70
|198.765.087
|% -0,74
|
|THYAO
|14,50
|198.265.525
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,40
|167.160.514
|% 2,13
|
|GARAN
|8,98
|558.858.530
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,95
|110.890.786
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,19
|207.764.268
|% -0,14
|
|AKBNK
|5,17
|127.145.416
|% 1,77
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2872
|9,2916
|% -0,42
|
|Euro
|10,8291
|10,8361
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,7611
|12,8251
|% -0,14
|
|Frank
|10,0483
|10,1088
|% -0,17
|
|Riyal
|2,4692
|2,4815
|% -0,50
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|16,29
|
|Altın Gr.
|532
|532
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,11
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,45
|