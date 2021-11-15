***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
15.11.2021 12:18
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İ 915.108,66 11,01 2,82
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.267.747 8.310.064,69 100 25,592
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.470.793,22 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
32.470.793,22 % 100 % 100,393
B. HAZIR DEĞERLER
2.672,05 % 100 % 0,008
a) Kasa
b) Bankalar
2.672,05 % 100 % 0,008
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
19.692,81 % 100 % 0,061
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
19.692,81 % 100 % 0,061
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
169.027,68 % 100 % 0,523
D. BORÇLAR (-)
318.448,2 % 100 % 0,985
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
318.448,2 % 100 % 0,985
NET VARLIK DEĞERİ
32.343.737,56
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0781
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklama
Vkfyo 12112021 45.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977694
BIST
12:301.700
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 61,97
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.710
En Düşük
1.672
12:3010,0026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
12:3011,4674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0149
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
12:30598,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,15
|Açılış
|: 598,82
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler12:30
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.047.243.053
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|145.408.611
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|YKBNK
|3,39
|909.736.863
|% 9,71
|
|OYLUM
|8,76
|26.439.335
|% -9,97
|
|VAKFN
|5,83
|76.220.556
|% -8,62
|
|ADESE
|1,15
|327.193.631
|% -5,74
|
|PENTA
|185,70
|10.760.376
|% -4,92
|
|UTPYA
|18,02
|29.931
|% -4,56
|
|THYAO
|18,15
|1.334.622.908
|% 1,85
|
|PETKM
|7,86
|1.213.391.405
|% 2,75
|
|AKBNK
|6,97
|1.047.243.053
|% 9,94
|
|YKBNK
|3,39
|909.736.863
|% 9,71
|
|SISE
|9,89
|828.473.464
|% 3,45
|
|SKBNK
|1,23
|391.406.434
|% 6,96
|
|TSKB
|1,69
|528.811.958
|% 6,96
|
|ADESE
|1,15
|327.193.631
|% -5,74
|
|YKBNK
|3,39
|909.736.863
|% 9,71
|
|PETKM
|7,86
|1.213.391.405
|% 2,75
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0005
|10,0026
|% 0,03
|
|Euro
|11,4587
|11,4674
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,3702
|13,4373
|% -0,08
|
|Frank
|10,8108
|10,8759
|% -0,07
|
|Riyal
|2,6566
|2,6699
|% -0,06
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-4,48
|
|Altın Gr.
|598
|598
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|3.950
|4.010
|-12,00
|
|Tam
|3.935
|4.034
|-8,00
|
|Yarım
|1.902
|1.951
|-3,87
|
|Çeyrek
|954
|976
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|-0,84
|