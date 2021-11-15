***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İ 915.108,66 11,01 2,82VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 8.267.747 8.310.064,69 100 25,592ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.470.793,22 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ32.470.793,22 % 100 % 100,393B. HAZIR DEĞERLER2.672,05 % 100 % 0,008a) Kasab) Bankalar2.672,05 % 100 % 0,008c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)19.692,81 % 100 % 0,061a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar19.692,81 % 100 % 0,061Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)169.027,68 % 100 % 0,523D. BORÇLAR (-)318.448,2 % 100 % 0,985a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar318.448,2 % 100 % 0,985NET VARLIK DEĞERİ32.343.737,56Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0781İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 12112021 45.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977694BIST