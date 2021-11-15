Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

15.11.2021 12:18
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İ 915.108,66 11,01 2,82
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.267.747 8.310.064,69 100 25,592
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.470.793,22 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
32.470.793,22 % 100 % 100,393
B. HAZIR DEĞERLER
2.672,05 % 100 % 0,008
a) Kasa

b) Bankalar
2.672,05 % 100 % 0,008
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
19.692,81 % 100 % 0,061
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
19.692,81 % 100 % 0,061
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
169.027,68 % 100 % 0,523
D. BORÇLAR (-)
318.448,2 % 100 % 0,985
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
318.448,2 % 100 % 0,985
NET VARLIK DEĞERİ
32.343.737,56
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0781


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 12112021 45.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977694


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:301.700
Değişim :  3,78% |  61,97
Açılış :  1.672  
Önceki Kapanış :  1.639  
En Yüksek
1.710 En Düşük
1.672
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 123,70 18.580.235 % 9,96  
AKBNK 6,97 1.047.243.053 % 9,94  
GARAN 11,63 145.408.611 % 9,92  
BALAT 8,90 43.655 % 9,88  
YKBNK 3,39 909.736.863 % 9,71  
daha fazla
12:30 Alış Satış %  
Dolar 10,0005 10,0026 % 0,03  
Euro 11,4587 11,4674 % 0,13  
Sterlin 13,3702 13,4373 % -0,08  
Frank 10,8108 10,8759 % -0,07  
Riyal 2,6566 2,6699 % -0,06  
daha fazla
12:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.862 -4,48  
Altın Gr. 598 598 -1,75  
Cumhuriyet 3.950 4.010 -12,00  
Tam 3.935 4.034 -8,00  
Yarım 1.902 1.951 -3,87  
Çeyrek 954 976 -1,94  
Gümüş.Ons 25,19 25,23 -0,10  
Gümüş Gr. 8,08 8,09 -0,05  
B. Petrol 81,33 81,33 -0,84  
Seans Raporu 12:30
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru