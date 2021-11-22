***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 12,4 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 10,29 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 19,12 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 200.000,41 320.000,69 17,2 0,96İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 9,44 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 300.226,72 1.104.073,8 59,35 3,32Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 10,35 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 200.001,01 436.002,69 23,44 1,31Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 700.233,85 1.860.138,78 100 5,591B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,09 0,791Finansman Bonosu- 22.760.000 22.567.486,79 93,65 67,835ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 1.500.000 1.267.497,29 5,26 3,81Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 24.460.000 24.098.039,28 100 72,436C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 22.11.2021 55.000 55.068,94 0,75 0,17BPP 06.12.2021 400.000 416.310,61 5,7 1,25TRP 22.11.2021 TRT190826T19 3.000.000 3.065.940 3.003.454,52 41,09 9,03TRP 22.11.2021 TRT290125T15 2.000.000 1.549.620 2.002.301,37 27,39 6,02MEVDUAT 20.01.2022 905.000 914.458,4 12,51 2,75MEVDUAT 08.11.2021 893.916,56 918.078,23 12,56 2,76VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 7.268.747 7.309.672,07 100 21,972ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 33.267.850,13 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ33.267.850,13 % 100 % 102,372B. HAZIR DEĞERLER3.170,8 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar3.170,8 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)228.766,57 % 100 % 0,704a) Takastan Alacaklar214.000 % 93,55 % 0,659b) Diğer Alacaklar14.766,57 % 6,45 % 0,045Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)169.027,68 % 100 % 0,52D. BORÇLAR (-)1.171.740,88 % 100 % 3,605a) Takasa Borçlar849.273,75 % 72,48 % 2,613b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar322.467,13 % 27,52 % 0,992NET VARLIK DEĞERİ32.497.074,3Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0832İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 19112021 46.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978932BIST