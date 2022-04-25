***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
25.04.2022 13:08
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 17,38 0 0
Taş ve Toprağa Da
10:252.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,27
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.507
En Düşük
2.498
10:2514,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0233
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:2515,8400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0900
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8800
En Düşük
15,8400
10:25902,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,97
|Açılış
|: 902,90
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:25
|ACSEL
|43,12
|24.888.065
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|20.087.137
|% 9,86
|
|ESCOM
|8,93
|6.192.168
|% 7,59
|
|EUHOL
|2,83
|1.813.204
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,93
|9.385.391
|% -3,90
|
|LIDFA
|6,12
|4.540.696
|% -3,62
|
|ATLAS
|1,36
|820.209
|% -3,55
|
|KONTR
|157,50
|254.932.184
|% 1,03
|
|SMRTG
|18,84
|31.710.733
|% 1,07
|
|BASGZ
|18,48
|30.230.233
|% 0,49
|
|ISDMR
|27,22
|23.666.182
|% 3,66
|
|KLSYN
|2,34
|20.087.137
|% 9,86
|
|KLSYN
|2,34
|20.087.137
|% 9,86
|
|CONSE
|4,18
|10.623.116
|% 1,46
|
|BIOEN
|5,74
|12.988.756
|% 3,99
|
|KGYO
|4,93
|9.385.391
|% -3,90
|
|KONTR
|157,50
|254.932.184
|% 1,03
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7858
|14,7910
|% 0,16
|
|Euro
|15,8300
|15,8400
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,7435
|18,8375
|% -0,17
|
|Frank
|15,3441
|15,4365
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 0,03
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|0,96
|
|Altın Gr.
|905
|905
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,58
|
Seans Raporu
10:25
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10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 71 artarak (% 0.92 ) 2, 808
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10:40XU100
Endeks 2, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 6, 895.00 milyon TL de
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10:40KAPLM
Yüzde 5.08 oranında artışla 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 918 adet işlem
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10:39BIOEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 349, 923 adet işlem