***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
05.12.2022 10:30
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 27,12 16,61 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 21,71 13,29 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 37,28 22,83 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,41 3,09 1,89 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,79 20,59 12,61 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1,08 9,39 5,75 0
Sigorta Şirketleri
Finansa
10:204.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,63
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.963
10:2018,6373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:2019,6937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0644
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:201.078,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,44
|Açılış
|: 1.078,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:18
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|175.474.050
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|70.038.785
|% 9,98
|
|OZSUB
|12,35
|1.409.641
|% 9,97
|
|GEREL
|10,15
|53.565.262
|% 9,97
|
|YESIL
|4,44
|4.669.695
|% -9,94
|
|PRDGS
|13,26
|3.998.352
|% -6,29
|
|KONTR
|147,00
|29.503.057
|% -5,65
|
|KONKA
|67,95
|12.858.700
|% -5,62
|
|PRKME
|21,26
|11.632.705
|% -5,26
|
|THYAO
|130,70
|1.287.003.100
|% 1,87
|
|KRDMD
|15,18
|577.905.755
|% 2,85
|
|KOZAL
|398,80
|496.462.867
|% 1,73
|
|EREGL
|41,66
|493.454.012
|% 0,58
|
|ASELS
|47,74
|429.675.379
|% 1,49
|
|ADESE
|1,76
|77.634.995
|% 4,14
|
|EKGYO
|7,24
|318.742.723
|% 1,40
|
|KRDMD
|15,18
|577.905.755
|% 2,85
|
|SKBNK
|2,71
|82.914.738
|% 0,74
|
|ALBRK
|3,49
|82.144.753
|% 2,65
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6341
|18,6391
|% 0,03
|
|Euro
|19,6879
|19,6935
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,8766
|22,9913
|% 0,25
|
|Frank
|19,8276
|19,9471
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,03
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,54
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|2,18
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.208
|7.274
|0,00
|
|Yarım
|3.496
|3.556
|0,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,88
|0,01
|
|B. Petrol
|86,07
|86,07
|0,50
|