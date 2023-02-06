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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

06.02.2023 15:02
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

10.000.000 9.513.385 10.007.890,41 44,81 25,77
BPP 06.02.2023 7.505.000 7.514.252,74 33,64 19,35
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
MEVDUAT 27.02.2023 725.000 737.772,85 3,3 1,9
MEVDUAT 17.02.2023 1.023.732,88 1.065.739,07 4,77 2,74
MEVDUAT 10.02.2023 1.046.667,82 1.067.914,65 4,78 2,75
MEVDUAT 07.02.2023 867.884,93 885.569,74 3,96 2,28
FON TRMVK6WWWW1 1.041.863 1.056.038,59 4,73 2,72
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 21.723.533,63 22.335.178,05 100 57,519
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 38.830.670,62 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
38.830.670,62 % 100 % 100,562
B. HAZIR DEĞERLER
10.956,85 % 100 % 0,028
a) Kasa

b) Bankalar
10.956,85 % 100 % 0,028
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
170.304,28 % 100 % 0,441
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
170.304,28 % 100 % 0,441
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
36.730,93 % 100 % 0,095
D. BORÇLAR (-)
435.161,99 % 100 % 1,127
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
435.161,99 % 100 % 1,127
NET VARLIK DEĞERİ
38.613.500,69
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2871


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 03022023 5.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109991


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BSOKE 6,38 63.714.256 % 10,00  
CMENT 63,80 1.012.976 % 10,00  
KONYA 2.695,00 93.167.382 % 10,00  
KRDMA 17,49 80.449.106 % 10,00  
OYAKC 22,66 291.734.897 % 10,00  
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Frank 20,2014 20,3231 % -0,18  
Riyal 5,0043 5,0294 % 0,07  
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Altın Ons 1.865 1.866 0,73  
Altın Gr. 1.129 1.129 1,02  
Cumhuriyet 7.732 7.777 -3,00  
Tam 7.706 7.774 -87,00  
Yarım 3.765 3.804 -43,00  
Çeyrek 1.882 1.902 -21,00  
Gümüş.Ons 22,17 22,21 -0,16  
Gümüş Gr. 13,43 13,45 -0,08  
B. Petrol 80,78 80,78 0,84  
Seans Raporu 18:05
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