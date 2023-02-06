***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









10.000.000 9.513.385 10.007.890,41 44,81 25,77BPP 06.02.2023 7.505.000 7.514.252,74 33,64 19,35VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0MEVDUAT 27.02.2023 725.000 737.772,85 3,3 1,9MEVDUAT 17.02.2023 1.023.732,88 1.065.739,07 4,77 2,74MEVDUAT 10.02.2023 1.046.667,82 1.067.914,65 4,78 2,75MEVDUAT 07.02.2023 867.884,93 885.569,74 3,96 2,28FON TRMVK6WWWW1 1.041.863 1.056.038,59 4,73 2,72GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 21.723.533,63 22.335.178,05 100 57,519ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 38.830.670,62 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ38.830.670,62 % 100 % 100,562B. HAZIR DEĞERLER10.956,85 % 100 % 0,028a) Kasab) Bankalar10.956,85 % 100 % 0,028c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)170.304,28 % 100 % 0,441a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar170.304,28 % 100 % 0,441Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)36.730,93 % 100 % 0,095D. BORÇLAR (-)435.161,99 % 100 % 1,127a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar435.161,99 % 100 % 1,127NET VARLIK DEĞERİ38.613.500,69Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,2871İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 03022023 5.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109991BIST