***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 30.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2020 tarih ve 32/657 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2020/32 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurul'un 08.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E5715 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahnameye onay verilmiştir. Onaylı izahnamenin ilanından önce Şirketimizin yönetiminde yapılan değişiklik kapsamında izahname tadil metninin Kurul'ca onaylanması talep edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04.-E.6133 sayılı yazısı ile izahname tadil metnine de onay verilmiştir.Onaylı izahname ve tadil metni ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852376BIST