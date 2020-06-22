***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
22.06.2020 18:46
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 30.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2020 tarih ve 32/657 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2020/32 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurul'un 08.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E5715 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahnameye onay verilmiştir. Onaylı izahnamenin ilanından önce Şirketimizin yönetiminde yapılan değişiklik kapsamında izahname tadil metninin Kurul'ca onaylanması talep edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04.-E.6133 sayılı yazısı ile izahname tadil metnine de onay verilmiştir.
Onaylı izahname ve tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852376
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8650
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|Önceki Kapanış
|: 6,8670
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6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0608
|Açılış
|: 7,7000
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|Önceki Kapanış
|: 7,6950
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En Düşük
7,6418
18:05387,44
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|: 0,89%
|| 3,43
|Açılış
|: 387,44
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|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4972
|8,5398
|% 0,82
|
|Frank
|7,1938
|7,2371
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8193
|1,8284
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|387
|387
|3,43
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.529
|43,00
|
|Tam
|2.580
|2.593
|42,10
|
|Yarım
|1.257
|1.269
|21,50
|
|Çeyrek
|631
|635
|10,70
|
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