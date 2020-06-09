***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
09.06.2020 17:42
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet Ayhan ÇEVİK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) İsmail KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İsmail KAYA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İdris Yakup AŞKIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nuriddin Mehmet ÖZKUR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet Ayhan ÇEVİK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İdris Yakup AŞKIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850160
BIST
17:42109.124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -513,53
|Açılış
|: 109.945
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|Önceki Kapanış
|: 109.637
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110.330
En Düşük
108.456
17:426,8024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,8180
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|Önceki Kapanış
|: 6,8080
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6,8067
En Düşük
6,7696
17:427,7227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,7150
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|Önceki Kapanış
|: 7,6800
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7,7255
En Düşük
7,6354
17:42376,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 5,47
|Açılış
|: 376,20
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.322.183
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|BIZIM
|18,02
|418.513.636
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|MAALT
|80,35
|43.248.423
|% -8,38
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|INTEM
|11,03
|17.584.014
|% -5,16
|
|EKGYO
|1,87
|1.209.708.391
|% 7,47
|
|GSRAY
|3,86
|895.674.097
|% 3,21
|
|GARAN
|8,14
|861.934.912
|% -1,45
|
|THYAO
|12,64
|474.706.410
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,40
|457.240.505
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,87
|1.209.708.391
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,40
|457.240.505
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,86
|895.674.097
|% 3,21
|
|KARSN
|2,02
|390.423.418
|% 5,76
|
|IHLAS
|0,75
|106.896.133
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6231
|8,6664
|% 0,14
|
|Frank
|7,1342
|7,1771
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8073
|1,8164
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|20,04
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,46
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.466
|31,50
|
|Tam
|2.508
|2.538
|36,20
|
|Yarım
|1.224
|1.235
|13,90
|
|Çeyrek
|612
|619
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|0,00
|
|B. Petrol
|40,55
|40,55
|-0,25
|
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