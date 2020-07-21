***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.07.2020 16:28
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-3127 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerşekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860780
BIST
17:46117.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.349,30
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
17:466,8502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0079
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:467,8717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8717
En Düşük
7,8233
17:46404,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,69
|Açılış
|: 404,38
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|25.081.564
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|22.472.968
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.422.125
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.236.408
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.978.424
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|129.899.170
|% -9,99
|
|DITAS
|27,12
|5.492.919
|% -9,90
|
|FMIZP
|72,90
|118.436.308
|% -9,50
|
|RAYSG
|5,99
|8.695.608
|% -9,38
|
|GARAN
|7,94
|2.201.744.812
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.097.414.169
|% -1,74
|
|AFYON
|4,64
|944.648.061
|% 7,41
|
|TCELL
|16,40
|829.271.030
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,18
|790.265.344
|% -4,43
|
|EKGYO
|2,26
|1.097.414.169
|% -1,74
|
|ADESE
|2,43
|731.077.659
|% -3,19
|
|GARAN
|7,94
|2.201.744.812
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,33
|641.756.825
|% 4,02
|
|TSKB
|1,26
|339.197.609
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6872
|8,7308
|% 0,37
|
|Frank
|7,2792
|7,3230
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.626
|2.648
|24,60
|
|Tam
|2.705
|2.717
|25,20
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,40
|
|Çeyrek
|659
|665
|6,10
|
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