***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2020 10:44
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817307
BIST
13:03123.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.201,54
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
13:035,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
13:036,5941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0158
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
13:03301,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,55
|Açılış
|: 301,01
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,16
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|8,59
|34.456.396
|% 13,32
|
|LINK
|27,44
|10.821.812
|% 11,54
|
|BOSSA
|9,67
|33.838.672
|% 11,02
|
|IZFAS
|2,21
|1.473.929
|% 9,95
|
|IZTAR
|3,35
|864.078
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.317.085
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|56.934
|% -9,09
|
|SALIX
|7,25
|15.675
|% -8,23
|
|BRKO
|0,36
|354.433
|% -5,26
|
|IHEVA
|3,13
|51.167
|% -4,57
|
|THYAO
|14,87
|1.013.006.937
|% 1,78
|
|ODAS
|2,27
|402.793.251
|% 2,25
|
|SISE
|5,62
|331.082.585
|% 2,00
|
|PGSUS
|71,70
|299.846.776
|% -4,08
|
|SASA
|9,44
|278.949.074
|% -0,21
|
|ODAS
|2,27
|402.793.251
|% 2,25
|
|TEKTU
|1,78
|213.116.820
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,11
|271.525.411
|% 3,67
|
|KRDMD
|2,97
|248.044.394
|% 2,41
|
|CEMAS
|1,24
|94.760.192
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7466
|7,7855
|% 0,01
|
|Frank
|6,1206
|6,1574
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|6,61
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,36
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.984
|2.034
|8,75
|
|Yarım
|959
|984
|4,23
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,11
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,60
|55,60
|0,32
|