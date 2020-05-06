***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2020 10:40
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842936
BIST
11:5698.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -228,28
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:567,1586
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0844
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:567,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0664
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:56392,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,07
|Açılış
|: 392,52
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.073.151
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.191.766
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|115.005.498
|% -9,94
|
|MAALT
|74,20
|8.970.781
|% -9,57
|
|ULUUN
|9,31
|116.757.764
|% -9,52
|
|ERSU
|4,42
|21.244.896
|% -8,11
|
|GEDIK
|20,60
|16.208.957
|% -7,87
|
|KRDMD
|2,36
|392.338.501
|% 4,42
|
|GARAN
|8,06
|229.898.014
|% -0,98
|
|ASELS
|27,16
|224.177.997
|% 0,37
|
|KOZAA
|12,23
|148.952.897
|% 2,60
|
|ODAS
|1,85
|145.207.313
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,36
|392.338.501
|% 4,42
|
|ODAS
|1,85
|145.207.313
|% 2,21
|
|KARSN
|1,84
|124.633.074
|% 6,36
|
|PETKM
|3,51
|142.038.110
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,28
|48.022.273
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8264
|8,8706
|% 0,56
|
|Frank
|7,3081
|7,3521
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8993
|1,9088
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-1,11
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,57
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.562
|21,20
|
|Tam
|2.586
|2.628
|25,80
|
|Yarım
|1.262
|1.285
|12,60
|
|Çeyrek
|629
|643
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,06
|
|B. Petrol
|31,86
|31,86
|0,89
|