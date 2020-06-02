***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 09:58
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848421
BIST
12:49108.307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.041,15
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
12:496,7746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0354
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7636
12:497,5719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
12:49378,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,24
|Açılış
|: 378,69
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
378,24
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.442
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|7.141.913
|% 9,94
|
|RTALB
|21,02
|55.848.588
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.775.193
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|RAYSG
|5,69
|6.548.667
|% -6,41
|
|ULUUN
|8,44
|21.841.440
|% -4,95
|
|ASELS
|32,88
|729.368.448
|% 3,07
|
|EKGYO
|1,69
|496.564.137
|% 4,97
|
|GARAN
|8,08
|493.444.786
|% 1,00
|
|THYAO
|12,70
|352.131.228
|% -0,47
|
|TUPRS
|90,60
|255.057.006
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,69
|496.564.137
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,30
|106.442.116
|% 2,36
|
|KRDMD
|2,60
|198.416.779
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,40
|174.327.989
|% 0,84
|
|MNDRS
|2,57
|170.046.884
|% 9,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4895
|8,5321
|% 0,13
|
|Frank
|7,0281
|7,0704
|% -0,41
|
|Riyal
|1,7997
|1,8088
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|0,16
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.495
|-13,60
|
|Tam
|2.529
|2.560
|-21,70
|
|Yarım
|1.234
|1.257
|-6,80
|
|Çeyrek
|617
|627
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,37
|39,37
|1,05
|