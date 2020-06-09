***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2020 17:19
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.06.2020 tarihi itibariyle Sayın Nuriddin Mehmet ÖZKUR Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850154
BIST
17:15108.967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -670,43
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
17:156,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
17:157,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0499
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7221
En Düşük
7,6354
17:15375,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,07
|Açılış
|: 375,80
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,04
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.304.327
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|EKIZ
|8,08
|2.597.518
|% 9,93
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|KSTUR
|35,20
|1.661
|% -4,61
|
|KRONT
|23,50
|11.402.048
|% -3,85
|
|IHLGM
|1,39
|437.806.253
|% 4,51
|
|SOKM
|12,45
|314.705.969
|% 3,75
|
|PGSUS
|57,25
|172.340.849
|% -1,89
|
|BNTAS
|3,72
|158.402.634
|% 1,64
|
|ODAS
|2,00
|112.267.722
|% -0,50
|
|IHLGM
|1,39
|437.806.253
|% 4,51
|
|ODAS
|2,00
|112.267.722
|% -0,50
|
|BNTAS
|3,72
|158.402.634
|% 1,64
|
|KUYAS
|1,93
|47.859.476
|% 9,66
|
|SOKM
|12,45
|314.705.969
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6106
|8,6538
|% -0,00
|
|Frank
|7,1236
|7,1665
|% 0,91
|
|Riyal
|1,8071
|1,8162
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|21,68
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,07
|
|Cumhuriyet
|2.434
|2.462
|27,90
|
|Tam
|2.505
|2.534
|32,60
|
|Yarım
|1.223
|1.233
|12,10
|
|Çeyrek
|611
|618
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-0,46
|
Seans Raporu
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17:27GEREL
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17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, TACTR, EGCEY, GSDHO, EGCYH, IZTAR, YONGA