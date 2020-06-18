***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2020 12:00
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851771
BIST
12:44112.306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.365,67
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.479
En Düşük
111.117
12:446,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8606
En Düşük
6,8330
12:447,7223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
12:44381,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,45
|Açılış
|: 381,47
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.624.282
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|166.061.968
|% 9,97
|
|KRDMA
|3,10
|43.111.391
|% 9,93
|
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|
|UZERB
|5,34
|285.589
|% 9,88
|
|ARTI
|2,43
|204.450
|% -9,67
|
|DAGHL
|8,66
|2.793.299
|% -5,56
|
|KERVN
|0,45
|152.091
|% -4,26
|
|GLRYH
|16,57
|43.608.454
|% -3,89
|
|HURGZ
|1,35
|8.463.294
|% -3,57
|
|TCELL
|16,21
|1.145.416.810
|% 9,82
|
|KRDMD
|2,93
|782.141.701
|% 5,02
|
|TTKOM
|8,06
|552.138.939
|% 4,81
|
|ASELS
|32,18
|388.226.371
|% 1,07
|
|SASA
|10,92
|330.335.881
|% 3,02
|
|KRDMD
|2,93
|782.141.701
|% 5,02
|
|IHLGM
|1,58
|273.757.740
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,91
|278.973.607
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,37
|195.151.698
|% 1,48
|
|KARSN
|2,45
|277.029.054
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5503
|8,5931
|% -0,20
|
|Frank
|7,1973
|7,2407
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,69
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.498
|11,30
|
|Tam
|2.550
|2.563
|11,60
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|5,60
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|41,08
|41,08
|0,37
|