***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2020 14:36
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852645
BIST
14:32115.279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -59,72
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
14:326,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
14:327,7429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0075
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7308
14:32391,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,29
|Açılış
|: 391,57
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|434.867.885
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.430.984
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|17.350.591
|% 9,91
|
|KRDMA
|3,48
|71.262.557
|% 9,78
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|GLRYH
|13,47
|25.959.080
|% -7,99
|
|RTALB
|32,24
|65.045.883
|% -7,83
|
|BAYRK
|8,35
|10.128.514
|% -7,02
|
|KRDMD
|3,16
|1.413.199.833
|% 6,76
|
|GUSGR
|4,70
|653.890.410
|% 2,84
|
|PETKM
|4,31
|653.283.072
|% 4,11
|
|GARAN
|8,36
|604.128.754
|% -1,18
|
|KARSN
|2,82
|490.350.918
|% 3,30
|
|KRDMD
|3,16
|1.413.199.833
|% 6,76
|
|CEMAS
|1,43
|434.867.885
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|185.825.596
|% 6,17
|
|KARSN
|2,82
|490.350.918
|% 3,30
|
|PETKM
|4,31
|653.283.072
|% 4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5532
|8,5961
|% 0,08
|
|Frank
|7,2292
|7,2728
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|391
|392
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.554
|15,60
|
|Tam
|2.606
|2.619
|16,00
|
|Yarım
|1.270
|1.281
|7,90
|
|Çeyrek
|637
|641
|3,90
|
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14:42PETKM
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