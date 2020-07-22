***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2020 09:22
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861060
BIST
10:40118.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 527,97
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.215
10:406,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0322
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:407,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:40408,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,99
|Açılış
|: 408,80
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.100.141
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|23.405.741
|% 9,93
|
|KUTPO
|41,44
|47.414.667
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|23.592.498
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|FMIZP
|67,65
|4.963.286
|% -6,69
|
|EKGYO
|2,36
|1.889.715.288
|% 4,42
|
|GARAN
|7,98
|253.467.483
|% 0,50
|
|AFYON
|4,84
|242.884.807
|% 3,86
|
|ASELS
|32,52
|185.621.638
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,07
|163.744.227
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,36
|1.889.715.288
|% 4,42
|
|KRDMD
|3,07
|163.744.227
|% 0,99
|
|IHLGM
|1,78
|93.382.429
|% 1,71
|
|AFYON
|4,84
|242.884.807
|% 3,86
|
|KARSN
|3,17
|155.107.275
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6543
|8,6977
|% -0,04
|
|Frank
|7,3117
|7,3557
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,15
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,95
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.732
|2.747
|32,30
|
|Yarım
|1.326
|1.344
|15,80
|
|Çeyrek
|665
|673
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,67
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,02
|