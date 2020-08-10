***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2020 09:51
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867048
BIST
11:071.068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,57
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:077,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:078,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1198
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:07479,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,28
|Açılış
|: 479,43
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|167.698
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|PKENT
|788,40
|716.656
|% 9,99
|
|TKURU
|45,84
|110.979
|% 9,98
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|277.085
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,70
|953.191.780
|% 5,42
|
|EKGYO
|1,93
|546.789.583
|% -1,53
|
|GARAN
|6,59
|231.873.490
|% 0,15
|
|SASA
|12,99
|229.570.676
|% 4,17
|
|BIMAS
|64,80
|174.341.352
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,93
|546.789.583
|% -1,53
|
|ASELS
|17,70
|953.191.780
|% 5,42
|
|KRDMD
|2,61
|133.935.373
|% -1,88
|
|ODAS
|2,23
|98.210.094
|% 0,45
|
|KARSN
|2,71
|103.844.250
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5517
|9,5996
|% 0,68
|
|Frank
|7,9944
|8,0426
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.033
|2.033
|-2,13
|
|Altın Gr.
|479
|479
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.217
|3.300
|-121,39
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|-58,72
|
|Çeyrek
|780
|798
|-29,36
|
|Gümüş.Ons
|28,37
|28,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|0,06
|
|B. Petrol
|44,85
|44,85
|0,45
|