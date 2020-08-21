***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.08.2020 10:33
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,945631 TL'dir. 20.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870553
BIST
10:471.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
10:477,2573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0402
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3403
En Düşük
7,1952
10:478,5961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0625
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,5570
10:47452,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,68
|Açılış
|: 452,27
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,26
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|457.090
|% 9,70
|
|SELGD
|4,36
|593.762
|% 9,27
|
|TGSAS
|7,84
|4.047.181
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|835.567
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.133
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|POLTK
|157,80
|104.306
|% -9,78
|
|PETKM
|4,91
|1.070.167.216
|% 5,59
|
|TUPRS
|94,70
|846.320.541
|% 2,93
|
|TKFEN
|15,97
|231.325.680
|% 5,00
|
|ZOREN
|3,08
|202.592.810
|% 5,84
|
|GARAN
|7,20
|190.483.221
|% 0,84
|
|PETKM
|4,91
|1.070.167.216
|% 5,59
|
|SKBNK
|1,57
|127.874.956
|% 1,95
|
|ZOREN
|3,08
|202.592.810
|% 5,84
|
|EKGYO
|2,04
|119.533.647
|% 0,49
|
|AKENR
|2,27
|120.832.820
|% 6,57
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2505
|7,2573
|% -0,55
|
|Euro
|8,5793
|8,5961
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,5761
|9,6242
|% -0,41
|
|Frank
|7,9579
|8,0058
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9297
|1,9394
|% -0,54
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-7,39
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-6,23
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,81
|44,81
|-0,07
|
Seans Raporu
10:47
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11:01DGGYO
Yüzde 8.25 oranında artışla 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 431, 441 adet işlem
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11:00OZBAL
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10:59
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10:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 08 artarak (% 0.78 ) 1, 047
-
10:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKBNK, ETILR, AVHOL, BJKAS