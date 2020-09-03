***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2020 17:07
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.09.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,938563 TL'dir. 02.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.09.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873164
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
18:057,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0576
|Açılış
|: 7,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
18:058,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0519
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
18:05460,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,84
|Açılış
|: 459,97
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
465,64
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|19,36
|61.494.965
|% 10,00
|
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.363.391
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.485.794
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|34.046.246
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|2.143.488
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.965.910
|% -9,97
|
|ALMAD
|1,36
|4.453.259
|% -8,11
|
|DOGUB
|3,92
|124.019.787
|% -7,98
|
|ETYAT
|1,77
|30.859.596
|% -7,81
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|ASELS
|16,90
|1.422.766.030
|% 1,81
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|FENER
|34,12
|1.004.217.111
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,72
|410.576.036
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,97
|601.144.880
|% 1,02
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4338
|7,4403
|% 0,78
|
|Euro
|8,7940
|8,8058
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,8275
|9,8767
|% 0,01
|
|Frank
|8,1308
|8,1798
|% 0,72
|
|Riyal
|1,9770
|1,9869
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-16,66
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,15
|
|B. Petrol
|43,25
|43,25
|-1,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKSLN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 764 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 11, 389.00 milyon TL de
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17:55PEGYO
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 329, 296 adet işlem
-
17:54AKMGY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 40.18 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 323 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, TAVHL