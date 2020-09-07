***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2020 12:38
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.09.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,93873 TL'dir. 04.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.09.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873534
BIST
15:231.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:237,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,4710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:238,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:23462,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 462,64
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:21
|HATEK
|13,09
|25.736.166
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|14.065.554
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.260.903
|% -10,00
|
|LUKSK
|27,02
|3.461.288
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.375.942
|% -9,89
|
|FENER
|40,72
|720.171.113
|% 9,99
|
|TURSG
|6,13
|693.831.642
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|655.750.081
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,78
|640.963.002
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,82
|564.391.184
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,82
|564.391.184
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,78
|640.963.002
|% 5,00
|
|ADESE
|2,16
|264.783.098
|% 5,88
|
|TURSG
|6,13
|693.831.642
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|655.750.081
|% 0,48
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4536
|7,4604
|% 0,36
|
|Euro
|8,8116
|8,8231
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7856
|9,8347
|% -0,57
|
|Frank
|8,1243
|8,1733
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9823
|1,9923
|% 0,32
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,22
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,31
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-1,12
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,68
|
Seans Raporu
15:21
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-
15:37EUYO
Yüzde 9.60 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 152, 327 adet işlem
-
15:36YKGYO
Yüzde 9.54 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 909, 362 adet işlem
-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 96 artarak (% 0.32 ) 1, 227
-
15:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, GSRAY, ADESE
-
15:35
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HATEK, UTPYA