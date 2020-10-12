***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2020 10:44
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,945809 TL'dir. 09.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880665
BIST
12:341.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,95
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:347,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:349,3222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0283
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:34487,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 487,57
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:34
|RALYH
|5,94
|8.329.891
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.343.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|ITTFH
|8,04
|112.757.216
|% 9,99
|
|KLNMA
|49,32
|4.018.988
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.197.150
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,64
|791.399.715
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,94
|654.013.670
|% 6,52
|
|ISFIN
|4,12
|519.476.197
|% 4,30
|
|GARAN
|7,15
|493.569.789
|% 0,70
|
|ODAS
|3,35
|351.971.612
|% 5,35
|
|ZOREN
|2,94
|654.013.670
|% 6,52
|
|PETKM
|4,64
|791.399.715
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,83
|290.791.275
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,12
|519.476.197
|% 4,30
|
|ODAS
|3,35
|351.971.612
|% 5,35
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8951
|7,8990
|% 0,54
|
|Euro
|9,3170
|9,3222
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2460
|10,2974
|% 0,26
|
|Frank
|8,6251
|8,6770
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0990
|2,1095
|% 0,52
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-9,67
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.294
|1,99
|
|Yarım
|1.554
|1.593
|0,96
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,48
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,00
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,52
|