***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2020 09:50
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,974089 TL'dir. 15.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893326
BIST
11:091.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,36
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:097,7905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0457
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:099,4774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0560
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:09464,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,14
|Açılış
|: 464,17
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:07
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|8.458.149
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,50
|75.100.607
|% -8,95
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|SANKO
|8,89
|7.880.049
|% -6,32
|
|GARAN
|9,81
|745.879.904
|% 1,66
|
|SISE
|7,35
|710.716.920
|% 0,27
|
|TUPRS
|110,40
|454.554.421
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,15
|424.939.303
|% 0,32
|
|ODAS
|4,06
|392.247.733
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,15
|424.939.303
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,12
|268.969.333
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,66
|288.532.595
|% 7,69
|
|SISE
|7,35
|710.716.920
|% 0,27
|
|ODAS
|4,06
|392.247.733
|% 1,25
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7852
|7,7877
|% -0,62
|
|Euro
|9,4760
|9,4794
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,4755
|10,5280
|% -0,29
|
|Frank
|8,7593
|8,8120
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0693
|2,0797
|% -0,64
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|0,81
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|50,59
|50,59
|-0,17
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22FADE
Yüzde 4.90 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 650, 114 adet işlem
-
11:21IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124, 542 adet işlem
-
11:17KLGYO
Yüzde 7.29 oranında artışla 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 936, 039 adet işlem
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, GUBRF, YKBNK
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TUPRS, KOZAA