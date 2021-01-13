***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 10:21
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,982110 TL'dir. 12.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901701
BIST
11:211.566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 16,16
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
11:217,4346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0198
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4139
11:219,0707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0333
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
11:21444,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,62
|Açılış
|: 444,38
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler11:19
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|132.246.923
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|ESEN
|21,96
|138.205.467
|% -6,71
|
|RODRG
|16,24
|9.040.426
|% -6,61
|
|SISE
|7,78
|874.106.030
|% 1,83
|
|THYAO
|13,10
|591.667.989
|% 1,87
|
|PETKM
|5,27
|430.362.142
|% -0,38
|
|TCELL
|17,10
|407.438.644
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,48
|395.696.858
|% 1,22
|
|TSKB
|1,92
|315.749.376
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,48
|395.696.858
|% 1,22
|
|SISE
|7,78
|874.106.030
|% 1,83
|
|PETKM
|5,27
|430.362.142
|% -0,38
|
|KARSN
|3,89
|187.917.862
|% 0,52
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4300
|7,4353
|% -0,26
|
|Euro
|9,0664
|9,0751
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,1532
|10,2041
|% -0,04
|
|Frank
|8,3620
|8,4124
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% -0,19
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|0,93
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|57,06
|57,06
|0,48
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:35KORDS
Yüzde 7.57 oranında artışla 17.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 340, 351 adet işlem
-
11:32DAGI
Yüzde 4.42 oranında artışla 8.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 291 adet işlem
-
11:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 01 artarak (% 0.89 ) 1, 702
-
11:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, EKGYO, TRKCM
-
11:31XU100
Endeks 1, 568 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 8, 867.00 milyon TL de