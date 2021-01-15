***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 10:42
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,9833 TL'dir. 14.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902529
BIST
10:531.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -10,01
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
10:537,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4097
En Düşük
7,3521
10:538,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
8,9991
En Düşük
8,9346
10:53440,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,69
|Açılış
|: 440,22
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler10:51
|PKENT
|1.076,90
|1.935.443
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.319.112
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|57.349.281
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|6.862.105
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,50
|673.493.269
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,51
|533.260.539
|% -3,31
|
|SISE
|7,82
|444.549.033
|% 1,16
|
|KRDMD
|6,61
|418.105.184
|% 3,12
|
|GARAN
|10,13
|284.300.020
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,50
|673.493.269
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,51
|533.260.539
|% -3,31
|
|SKBNK
|1,62
|189.339.425
|% -1,22
|
|TSKB
|1,88
|134.309.247
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,39
|96.103.080
|% 1,46
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3957
|7,3996
|% 0,53
|
|Euro
|8,9644
|8,9725
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0739
|10,1244
|% 0,23
|
|Frank
|8,2948
|8,3448
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9658
|1,9756
|% 0,46
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|3,90
|
|Altın Gr.
|440
|441
|2,97
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,41
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|-0,68
|
Seans Raporu
10:51
daha fazla
-
11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 35 kaybederek (% -0.79 ) 1, 668
-
11:03
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, SODSN
-
11:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, EKGYO
-
11:03XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 6, 457.00 milyon TL de
-
11:03PINSU
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 032 adet işlem