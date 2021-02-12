***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2021 09:57
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,989552 TL'dir. 11.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909250
BIST
11:151.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -13,28
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.532
11:157,0316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:158,5154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0221
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:15410,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,38
|Açılış
|: 410,10
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,95
BIST En Aktif Hisseler11:13
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|22.683.642
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|29.363.665
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|34.186.877
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|47.908.408
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|47.716.207
|% -9,98
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|137,00
|384.949.175
|% 0,22
|
|DOHOL
|3,61
|319.177.577
|% -1,63
|
|KOZAA
|18,25
|306.139.111
|% 1,45
|
|SASA
|32,66
|300.306.899
|% 4,35
|
|ESEN
|43,14
|279.968.221
|% 2,57
|
|DOHOL
|3,61
|319.177.577
|% -1,63
|
|EKGYO
|2,56
|193.116.378
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,43
|88.103.215
|% -0,69
|
|TSKB
|1,76
|102.211.840
|% -0,56
|
|IHLGM
|1,38
|74.027.561
|% -2,82
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0254
|7,0301
|% 0,06
|
|Euro
|8,5065
|8,5121
|% -0,30
|
|Sterlin
|9,6687
|9,7172
|% -0,09
|
|Frank
|7,8606
|7,9079
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8678
|1,8772
|% 0,03
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-13,27
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,94
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,63
|60,63
|-0,51
|