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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.02.2021 09:40



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin 23.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,994996 TL'dir.  23.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta  oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2  katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı  fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek  kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye  Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım  Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net  aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan  portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması  zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.02.2021  tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912051


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Tam 2.719 2.787 23,95  
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