***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 12:23
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,998507 TL'dir. 22.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919914
BIST
16:381.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 20,21
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
16:387,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1146
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
16:389,4074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1483
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
16:38439,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,90
|Açılış
|: 440,56
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler16:38
|YAPRK
|107,90
|8.024.959
|% 9,99
|
|OTKAR
|389,10
|373.014.725
|% 9,98
|
|SASA
|43,64
|731.049.858
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,81
|429.608.625
|% -9,07
|
|GARAN
|7,28
|9.130.829.689
|% -8,77
|
|FROTO
|220,60
|2.013.711.870
|% 7,30
|
|EREGL
|15,59
|1.808.939.000
|% 5,98
|
|AKBNK
|4,93
|1.760.003.319
|% -7,50
|
|KOZAL
|117,10
|1.093.274.060
|% 6,65
|
|GARAN
|7,28
|9.130.829.689
|% -8,77
|
|AKBNK
|4,93
|1.760.003.319
|% -7,50
|
|YKBNK
|2,27
|709.894.908
|% -5,02
|
|EKGYO
|1,90
|497.842.145
|% 0,53
|
|TSKB
|1,41
|366.817.326
|% -4,08
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8912
|7,8965
|% 1,47
|
|Euro
|9,3818
|9,4074
|% 1,60
|
|Sterlin
|10,8216
|10,8759
|% 0,82
|
|Frank
|8,4241
|8,4748
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0939
|2,1044
|% 1,43
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-4,84
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,77
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.887
|2.962
|8,99
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|4,35
|
|Çeyrek
|700
|716
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-2,64
|
Seans Raporu
16:38
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16:54XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 35, 535.00 milyon TL de
-
16:54ULAS
Yüzde 8.24 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 875 adet işlem
-
16:53YKGYO
Yüzde 5.72 oranında artışla 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 362 adet işlem
-
16:52AVTUR
Yüzde 6.21 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 497, 013 adet işlem
-
16:51EREGL
Yüzde 6.32 oranında artışla 15.64 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 212, 337 adet işlem