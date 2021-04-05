***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 11:33
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,999955 TL'dir. 02.04.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923211
BIST
15:461.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
15:468,1156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0369
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
15:469,5695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
15:46450,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,18
|Açılış
|: 450,95
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,32
BIST En Aktif Hisseler15:46
|JANTS
|909,70
|309.383.398
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|46.942.529
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.583.980
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|43.761.013
|% 9,96
|
|TRILC
|65,70
|150.196.530
|% -10,00
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.305.135
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.263.045.414
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,31
|859.873.507
|% -9,67
|
|KOZAL
|126,20
|696.432.498
|% 0,88
|
|GARAN
|6,89
|594.135.698
|% 0,12
|
|SOKM
|12,61
|498.860.993
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,03
|1.263.045.414
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,18
|125.575.612
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,31
|859.873.507
|% -9,67
|
|GARAN
|6,89
|594.135.698
|% 0,12
|
|ODAS
|3,65
|285.107.482
|% 3,99
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1114
|8,1156
|% -0,45
|
|Euro
|9,5595
|9,5695
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,2247
|11,2810
|% -0,14
|
|Frank
|8,5916
|8,6433
|% -0,27
|
|Riyal
|2,1574
|2,1682
|% -0,45
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,25
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|2.985
|3.031
|3,00
|
|Tam
|2.966
|3.043
|-4,40
|
|Yarım
|1.434
|1.472
|-2,13
|
|Çeyrek
|719
|736
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,00
|
|B. Petrol
|63,64
|63,64
|-1,22
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Seans Raporu
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