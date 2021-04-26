***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 11:23
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,005496 TL'dir. 22.04.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.04.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930823
BIST
11:541.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 20,18
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.366
En Düşük
1.344
11:548,3206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0482
|Açılış
|: 8,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2925
11:5410,0801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0595
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0501
11:54475,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,79
|Açılış
|: 475,47
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
474,91
BIST En Aktif Hisseler11:54
|MAALT
|193,60
|6.299.117
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|9.732.971
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.992.695
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|BJKAS
|8,02
|59.811.932
|% -8,34
|
|GLYHO
|3,64
|37.701.972
|% -6,91
|
|FENER
|31,36
|28.928.504
|% -6,89
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|GWIND
|5,94
|518.468.848
|% 6,83
|
|EREGL
|18,66
|481.212.225
|% 3,72
|
|GARAN
|7,10
|473.463.599
|% 0,42
|
|PETKM
|6,41
|387.602.684
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,03
|277.774.485
|% 0,86
|
|GWIND
|5,94
|518.468.848
|% 6,83
|
|YKBNK
|2,09
|165.130.325
|% 0,48
|
|GARAN
|7,10
|473.463.599
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,82
|112.817.067
|% 1,11
|
|PETKM
|6,41
|387.602.684
|% 1,91
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3176
|8,3206
|% -0,58
|
|Euro
|10,0690
|10,0801
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,5155
|11,5732
|% -0,57
|
|Frank
|9,0539
|9,1085
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% -0,69
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|3,53
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|2,00
|
|Tam
|3.129
|3.209
|5,74
|
|Yarım
|1.512
|1.553
|2,78
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|-0,92
|
Seans Raporu
11:54
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12:09PEGYO
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 647, 393 adet işlem
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12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 92 artarak (% 1.34 ) 1, 432
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12:08
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, GWIND
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12:08XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 5, 238.00 milyon TL de
-
12:08MAALT
Yüzde 10.00 oranında artışla 193.60 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 117 adet işlem