***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 09:55
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,018939 TL'dir. 08.06.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.06.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941332
BIST
10:361.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.450
10:368,5979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5877
10:3610,4779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4656
10:36522,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,05
|Açılış
|: 522,73
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
522,27
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ATATP
|35,12
|49.610.828
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.081.259
|% 9,95
|
|GSDDE
|6,10
|2.644.892
|% 9,91
|
|MZHLD
|43,14
|1.103.857
|% 8,45
|
|BOBET
|4,36
|122.309.303
|% 8,19
|
|RODRG
|17,78
|1.475.386
|% -5,53
|
|METUR
|7,12
|4.380.271
|% -5,07
|
|NUGYO
|12,19
|1.270.188
|% -4,39
|
|EUKYO
|5,88
|2.048.034
|% -4,39
|
|BASCM
|13,00
|25.506
|% -4,06
|
|THYAO
|14,47
|282.408.457
|% -0,07
|
|KRDMD
|7,84
|184.645.859
|% 1,16
|
|GARAN
|8,32
|176.448.147
|% 0,24
|
|BOBET
|4,36
|122.309.303
|% 8,19
|
|BMSCH
|5,69
|120.970.521
|% 6,36
|
|BOBET
|4,36
|122.309.303
|% 8,19
|
|KRDMD
|7,84
|184.645.859
|% 1,16
|
|BMSCH
|5,69
|120.970.521
|% 6,36
|
|GARAN
|8,32
|176.448.147
|% 0,24
|
|THYAO
|14,47
|282.408.457
|% -0,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5947
|8,5979
|% -0,08
|
|Euro
|10,4719
|10,4779
|% -0,02
|
|Sterlin
|12,1456
|12,2065
|% 0,02
|
|Frank
|9,5443
|9,6018
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2844
|2,2958
|% -0,14
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-0,48
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,54
|72,54
|0,32
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:46TLMAN
Yüzde 4.34 oranında artışla 34.62 lira fiyatla işlem gören hissede 323, 420 adet işlem
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, PETKM, THYAO
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, SAHOL, PGSUS
-
10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 77 artarak (% 0.38 ) 1, 273
-
10:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, SEKUR, BOBET, GSDDE