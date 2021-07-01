***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 10:18
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,024122 TL'dir. 30.06.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 30.06.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945374
BIST
10:151.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,08
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.364
En Düşük
1.358
10:158,6774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0216
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6592
10:1510,3129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0140
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2829
10:15496,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,95
|Açılış
|: 496,11
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler10:15
|GEDIK
|8,72
|11.971.726
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|4.341.596
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|4.969.971
|% 9,89
|
|GSDDE
|6,63
|10.066.195
|% 8,69
|
|EKIZ
|7,34
|75.653
|% 7,31
|
|KUTPO
|51,85
|1.437.956
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.101.054
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|TACTR
|29,10
|216.126
|% -7,85
|
|THYAO
|13,43
|68.963.749
|% 0,45
|
|GARAN
|8,32
|57.949.112
|% 0,24
|
|ERBOS
|125,60
|52.655.226
|% -3,53
|
|EKGYO
|1,88
|47.346.359
|% 0,53
|
|SASA
|27,70
|47.115.555
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,88
|47.346.359
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|19.858.518
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,06
|8.162.715
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,40
|16.912.294
|% -2,44
|
|GARAN
|8,32
|57.949.112
|% 0,24
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6749
|8,6774
|% -0,25
|
|Euro
|10,3056
|10,3129
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9666
|12,0266
|% -0,26
|
|Frank
|9,3477
|9,4040
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3074
|2,3190
|% -0,22
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,16
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|74,93
|74,93
|0,32
|
Seans Raporu
10:15
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10:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 26 artarak (% 0.36 ) 1, 468
-
10:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:26
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KUTPO, TKURU
-
10:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, INVEO
-
10:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR