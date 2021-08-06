***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2021 10:19
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.08.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,038968 TL'dir. 05.08.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.08.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955271
BIST
10:031.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.434
10:038,5625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5749
En Düşük
8,5140
10:0310,1346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0277
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1511
En Düşük
10,0744
10:03494,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 494,32
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,16
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:03
|GENIL
|13,00
|23.880.272
|% 9,98
|
|VBTYZ
|22,98
|1.129.214
|% 9,95
|
|DAGI
|3,55
|10.502.664
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|MERIT
|17,20
|93.104
|% 8,11
|
|ARMDA
|48,12
|25.552
|% -9,97
|
|AGYO
|2,87
|2.034.308
|% -9,75
|
|BRMEN
|2,10
|7.585
|% -3,23
|
|EDIP
|4,77
|961.050
|% -3,05
|
|SANFM
|18,95
|45.632
|% -2,82
|
|GLYHO
|2,27
|48.559.492
|% 0,00
|
|BRSAN
|26,06
|26.370.034
|% 0,00
|
|GENIL
|13,00
|23.880.272
|% 9,98
|
|BRKSN
|10,18
|18.527.442
|% 0,00
|
|SASA
|30,12
|14.761.872
|% 1,55
|
|GLYHO
|2,27
|48.559.492
|% 0,00
|
|IZMDC
|3,05
|12.425.746
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,82
|5.938.276
|% 0,55
|
|DAGI
|3,55
|10.502.664
|% 9,91
|
|GEREL
|5,95
|13.308.722
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5610
|8,5625
|% 0,50
|
|Euro
|10,1248
|10,1346
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,8607
|11,9202
|% 0,25
|
|Frank
|9,3754
|9,4318
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2711
|2,2824
|% 0,27
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-5,46
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|0,46
|