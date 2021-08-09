***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 09:59
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.08.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,039981 TL'dir. 06.08.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.08.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955805
BIST
10:351.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.442
En Düşük
1.437
10:358,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0272
|Açılış
|: 8,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6000
|
8,6650
En Düşük
8,6105
10:3510,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0189
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1100
|
10,2070
En Düşük
10,1261
10:35485,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,64
|Açılış
|: 485,89
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler10:35
|IDGYO
|5,29
|17.513.470
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|15.571.052
|% 9,98
|
|SAFKR
|10,28
|20.303.083
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|5.222.159
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|13.902.424
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|872.956
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,51
|2.562.932
|% -4,87
|
|ISBIR
|4.760,20
|223.729
|% -4,80
|
|UZERB
|36,20
|21.611
|% -4,74
|
|SISE
|8,23
|378.796.293
|% 2,88
|
|GARAN
|9,31
|276.974.037
|% 0,87
|
|GENIL
|13,58
|252.190.506
|% 4,46
|
|AKBNK
|5,49
|129.761.894
|% 1,10
|
|FROTO
|178,00
|109.716.526
|% 0,39
|
|SISE
|8,23
|378.796.293
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,48
|82.547.438
|% 0,40
|
|GARAN
|9,31
|276.974.037
|% 0,87
|
|AKBNK
|5,49
|129.761.894
|% 1,10
|
|GENIL
|13,58
|252.190.506
|% 4,46
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6404
|8,6428
|% 0,32
|
|Euro
|10,1674
|10,1736
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,9515
|12,0114
|% 0,30
|
|Frank
|9,3985
|9,4551
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2964
|2,3079
|% 0,25
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-12,37
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,96
|68,96
|-1,74
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:49VBTYZ
Yüzde 7.50 oranında artışla 20.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 646 adet işlem
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10:48XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 2, 325.00 milyon TL de
-
10:47DAGI
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 563, 937 adet işlem
-
10:46SANKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 323 adet işlem
-
10:44CANTE
Yüzde 4.40 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 248, 406 adet işlem