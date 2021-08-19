***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2021 10:16
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.08.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,043758 TL'dir. 18.08.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.08.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959209
BIST
15:151.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,88
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:158,5274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0794
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:159,9946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0797
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
15:15489,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,74
|Açılış
|: 489,40
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:15
|PENTA
|89,90
|12.697.586
|% 16,30
|
|DMSAS
|7,84
|71.945.422
|% 14,12
|
|KTSKR
|52,75
|86.478.043
|% 13,10
|
|DOBUR
|22,82
|2.186.277
|% 11,97
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|382,10
|70.229.746
|% -8,04
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|VAKKO
|10,65
|26.577.051
|% -6,50
|
|ALKIM
|15,61
|95.547.852
|% -6,41
|
|GARAN
|9,26
|597.655.109
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,77
|445.031.928
|% -3,36
|
|SISE
|8,71
|431.000.121
|% 1,04
|
|THYAO
|12,25
|423.220.655
|% 0,00
|
|EREGL
|18,59
|381.465.334
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,86
|337.632.642
|% 1,09
|
|ODAS
|1,41
|141.755.748
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|176.584.792
|% -1,54
|
|GARAN
|9,26
|597.655.109
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,77
|445.031.928
|% -3,36
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5206
|8,5274
|% 0,94
|
|Euro
|9,9767
|9,9946
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,6154
|11,6737
|% 0,24
|
|Frank
|9,2546
|9,3103
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2647
|2,2760
|% 0,82
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.230
|3.311
|12,81
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,19
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|66,11
|66,11
|-2,12
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 72 kaybederek (% -0.94 ) 1, 548
-
15:31
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ALKIM, BRYAT
-
15:31XU100
Endeks 1, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 7, 728.00 milyon TL de
-
15:30ALKIM
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 15.59 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 089, 959 adet işlem
-
15:28ALARK
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 576, 644 adet işlem