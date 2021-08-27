***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 11:26
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.08.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,047775 TL'dir. 26.08.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.08.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960746
BIST
14:121.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
14:128,3961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:129,8719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0096
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:12484,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,91
|Açılış
|: 484,04
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:10
|DESA
|10,12
|6.877.211
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|YAPRK
|33,72
|36.407.051
|% 9,06
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.715.222
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|THYAO
|12,61
|458.019.865
|% -1,41
|
|GESAN
|23,54
|448.147.361
|% -4,39
|
|KRDMD
|7,67
|374.929.274
|% 1,46
|
|GARAN
|9,48
|333.581.590
|% 0,42
|
|PETKM
|6,22
|328.079.514
|% 2,30
|
|ODAS
|1,48
|136.394.540
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,55
|204.714.317
|% 0,79
|
|PETKM
|6,22
|328.079.514
|% 2,30
|
|KRDMD
|7,67
|374.929.274
|% 1,46
|
|TRGYO
|4,10
|199.924.366
|% 1,99
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3914
|8,3968
|% 0,10
|
|Euro
|9,8660
|9,8751
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,4786
|11,5362
|% 0,22
|
|Frank
|9,1120
|9,1669
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2329
|2,2441
|% 0,17
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,66
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|4,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|5,56
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,69
|
|Çeyrek
|773
|791
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,16
|71,16
|0,98
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25AYEN
Yüzde 4.44 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 261, 799 adet işlem
-
14:24TIRE
Yüzde 4.95 oranında artışla 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 699, 395 adet işlem
-
14:23YAPRK
Yüzde 8.73 oranında artışla 33.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 105, 057 adet işlem
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 42 artarak (% 0.03 ) 1, 566
-
14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ODAS