***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 12:22
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.09.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,046758 TL'dir. 02.09.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.09.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961671
BIST
15:541.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,70
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
15:548,2878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
15:549,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0145
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
15:54485,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,10
|Açılış
|: 485,66
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,68
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler15:52
|OYLUM
|4,40
|33.794.309
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|237.182
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|5.688.995
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.649.382
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.498.051
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|GLRYH
|2,43
|5.382.431
|% -5,81
|
|BURCE
|20,60
|7.543.967
|% -5,42
|
|EDATA
|13,03
|64.355.355
|% -5,37
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|THYAO
|12,88
|862.364.584
|% -0,16
|
|GARAN
|9,82
|691.166.692
|% -0,41
|
|SASA
|28,32
|484.627.400
|% 0,43
|
|EREGL
|18,27
|357.817.514
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,72
|332.611.855
|% 0,26
|
|ZOREN
|1,74
|225.486.788
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,60
|217.244.139
|% -1,52
|
|ODAS
|1,54
|118.001.979
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,43
|188.862.797
|% -2,41
|
|GARAN
|9,82
|691.166.692
|% -0,41
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2843
|8,2880
|% 0,17
|
|Euro
|9,8551
|9,8600
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,4380
|11,4953
|% 0,20
|
|Frank
|9,0228
|9,0771
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2034
|2,2144
|% 0,15
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|13,71
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,31
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|16,00
|
|Tam
|3.193
|3.275
|12,65
|
|Yarım
|1.543
|1.584
|6,12
|
|Çeyrek
|774
|792
|3,06
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,09
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|0,39
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 56 kaybederek (% -0.73 ) 1, 295
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, TGSAS, FRIGO, DIRIT, OYLUM, HURGZ, ARMDA
-
16:02
FRIGO, ORCAY, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:02
EDATA, ISKUR, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:02
Bu seansda işlem gören 219 hisse senedinden 97 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 105 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem