***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 10:45
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.09.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,05704 TL'dir. 29.09.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 29.09.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965836
BIST
12:031.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.397
En Düşük
1.390
12:038,9012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
12:0310,3413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0144
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
12:03495,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,36
|Açılış
|: 495,18
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler12:03
|RALYH
|5,87
|219.333
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|127.960.443
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|738.224
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,14
|75.785.397
|% -9,50
|
|FRIGO
|21,84
|11.709.091
|% -7,30
|
|GARAN
|9,09
|605.605.972
|% 0,33
|
|THYAO
|14,01
|466.647.986
|% 1,67
|
|SISE
|8,22
|396.470.572
|% 0,61
|
|TUPRS
|114,40
|364.905.071
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,37
|294.428.422
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,38
|248.524.376
|% 0,42
|
|GARAN
|9,09
|605.605.972
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,78
|106.311.248
|% 0,00
|
|SISE
|8,22
|396.470.572
|% 0,61
|
|KRDMD
|6,37
|294.428.422
|% 0,95
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8959
|8,9012
|% -0,18
|
|Euro
|10,3348
|10,3413
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9044
|11,9641
|% -0,22
|
|Frank
|9,4676
|9,5246
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3618
|2,3737
|% -0,30
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,37
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|6,71
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|3,25
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|0,27
|
Seans Raporu
12:03
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12:17ATAGY
Yüzde 7.12 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 219, 318 adet işlem
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12:16
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12:16XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 4, 826.00 milyon TL de
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12:16ERBOS
Yüzde 4.42 oranında artışla 98.10 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 115 adet işlem