***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2021 11:10
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,056037 TL
12:361.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,70
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.374
12:368,9210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:3610,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0111
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:36501,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 501,67
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:36
|NUGYO
|12,43
|15.061.094
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,57
|51.044.087
|% 7,65
|
|SEYKM
|18,00
|10.900.766
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.194.436
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|17.692.099
|% -7,89
|
|PETKM
|6,25
|502.611.116
|% -6,16
|
|EREGL
|16,48
|946.103.107
|% 2,04
|
|PETKM
|6,25
|502.611.116
|% -6,16
|
|KRDMD
|6,33
|501.471.121
|% -0,31
|
|GARAN
|9,15
|485.234.292
|% -1,40
|
|TUPRS
|118,70
|426.729.632
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,35
|212.939.122
|% -0,84
|
|KRDMD
|6,33
|501.471.121
|% -0,31
|
|PETKM
|6,25
|502.611.116
|% -6,16
|
|ODAS
|1,42
|90.946.465
|% -1,39
|
|EREGL
|16,48
|946.103.107
|% 2,04
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9167
|8,9210
|% 0,59
|
|Euro
|10,2990
|10,3038
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0560
|12,1165
|% 0,11
|
|Frank
|9,5573
|9,6148
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3718
|2,3836
|% 0,65
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-12,60
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|15,00
|
|Tam
|3.305
|3.389
|15,95
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|7,72
|
|Çeyrek
|801
|820
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,37
|82,37
|1,11
|